Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong lũ lớn, nghệ sĩ Việt liên tục chuyển khoản, gom nhu yếu phẩm, thức trắng đêm sắp quà để kịp gửi đi các chuyến xe cứu trợ. Không đứng ngoài cuộc, Á hậu, MC Quỳnh Châu cũng chủ động liên hệ nhiều nơi để mua số lượng lớn chăn cho bà con đang chịu rét. Theo kế hoạch ban đầu, cô đặt 800 chiếc, sau đó tăng lên 1.000 chiếc với giá 39.000 đồng/chăn, giao trong chiều cùng ngày để kịp lên chuyến xe chạy lúc 18h đến bà con vùng lũ.

Tuy nhiên, khi thời gian đã cận kề, Quỳnh Châu bất ngờ bị phía đơn vị bán báo tăng giá lên 45.000 đồng và vẫn chưa giao hàng. Không chỉ "đội giá" vô lý giữa thời điểm hỗ trợ khẩn cấp, việc trì hoãn giao hàng còn khiến cô bị lỡ luôn chuyến xe cứu trợ, điều mà cô vô cùng bức xúc và tức giận. Cô nàng tức giận viết trên trang cá nhân: "Làm từ thiện chốt giá 39k, kêu ship từ 14h19 tới giờ cả buổi không ship, chiều báo lại 45k/cái. Trong khi mình cần gấp để đưa lên xe chạy lúc 18h. Bà con thì ở ngoài rét đội chăn ship ra mà bạn làm như vậy mà nuốt trôi thì ăn nhiều vô nha bạn ơi".

Quỳnh Châu công khai tin nhắn "lật lọng" từ phía đơn vị bán hàng

Không chỉ dừng ở việc "tăng giá", Quỳnh Châu nhấn mạnh điều khiến cô thất vọng nhất là thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, nhận đơn xong bỏ bẵng, khiến cả đoàn phải chờ đợi vô ích. Quỳnh Châu giải thích lý do chưa cọc hàng: "Mọi người hỏi sao Châu không cọc. Ảnh có kêu cọc, có gửi số tài khoản đâu mà cọc. Rồi ảnh lên giá vậy đó. Báo từ đầu người ta mua hay không thì còn biết để đỡ mất thời gian. Cứu người như cứu hoả, xe chạy đi mất rồi, giờ có giao thì mai mới nhận, tức là mốt bà con mới có".

Quỳnh Châu giận dữ vì sự thiếu trách nhiệm của đơn vị bán hàng khiến những món đồ này đến tay bà con chậm

Bài đăng của Quỳnh Châu lập tức thu hút sự chú ý lớn. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc thay cô, cho rằng đây không phải lúc để các đơn vị kinh doanh "trục lợi" hay làm khó người làm thiện nguyện. Rất nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng và mong muốn các bên bán hàng phải đặt cái tâm lên hàng đầu, đặc biệt trong thời điểm thiên tai khốc liệt.

Trong khi đó, Quỳnh Châu vẫn tiếp tục tìm nguồn hàng khác để bù vào thiếu hụt. Cô cho biết bản thân không có ý "bóc phốt" hay gây tổn hại ai, nhưng bắt buộc phải lên tiếng để nhiều người cảnh giác, tránh chuyện những chuyến xe cứu trợ bị trì hoãn chỉ vì cách làm việc vô trách nhiệm.