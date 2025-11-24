Hoa hậu Diễm Hương sinh con cho chồng 3

Mới đây, doanh nhân Thanh Duy, chồng hiện tại của Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương đã hạnh phúc thông báo việc con trai của hai vợ chồng chính thức chào đời. Trên trang cá nhân, anh xúc động chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên khi trở thành cha của một bé trai.

Thanh Duy viêt: "Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm… Và hôm nay khi chồng nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng ta, cũng như tự tay cắt dây rốn con, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, anh biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "gia đình".

Diễm Hương bên chồng con sau sinh.

Cám ơn em - vì đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt chín tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất. Nhìn em vượt qua tất cả để mang con đến, anh càng biết mình phải trân trọng và yêu em nhiều hơn nữa.

Chào mừng chàng trai nhỏ của ba. Con đến mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, và biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng.

Từ hôm nay, ba mẹ và anh 2 sẽ nắm tay con đi qua mọi mùa yêu thương. Con xin cám ơn ông bà Ngoại của Lucas đã không ngại quãng đường xa mà giúp đỡ, yêu thương các cháu ngoại".

Chia sẻ của Diễm Hương nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí.

Chồng Diễm Hương thương cả con riêng của cô.

Diễm Hương, tên đầy đủ Lưu Thị Diễm Hương , sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, trở thành gương mặt nổi bật của showbiz thời điểm đó. Sau đăng quang, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các sự kiện thời trang, chương trình truyền hình và một số dự án nghệ thuật.

Tuy nhiên, đời tư của Diễm Hương trải qua không ít thăng trầm. Hai cuộc hôn nhân trước của cô đều không trọn vẹn, kéo theo nhiều ồn ào truyền thông. Sau những biến cố, Diễm Hương dần rút khỏi showbiz, tập trung vào kinh doanh và tìm kiếm sự bình yên bên gia đình và 1 cậu con trai.

Cuối năm 2023, Diễm Hương bất ngờ sang Canada định cư. Đầu năm 2024, cô thông báo kết hôn lần 3 với doanh nhân Thanh Duy. Chồng mới không chỉ yêu Diễm Hương mà còn rất thương con riêng của cô.