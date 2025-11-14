Với sự nghiệp đỉnh cao 2 thập kỷ, G-Dragon vững vàng ngôi vị "ông hoàng Kpop" và là ngôi sao triệu người mê. Nhưng hóa ra ngôi sao hạng S này cũng có lúc "quê độ" vì bị người hâm mộ từ chối.

Mới đây, cư dân mạng đã "đào" lại 1 đoạn clip cũ và không ngừng cười nghiêng ngả. Trong đoạn clip, 1 fan girl cuồng nhiệt đã bày tỏ sự hâm mộ dành cho trưởng nhóm BIGBANG. Cô gái khẳng định G-Dragon chính là ngôi sao nổi tiếng nhất ở trường học và anh là đỉnh nhất. Khi MC hỏi cô có yêu G-Dragon không, fan girl hào hứng nói: "Yêu lắm ạ". Nhưng khi được hỏi đến có muốn cưới G-Dragon hay không, fan girl lập tức từ chối: "Em cũng không yêu đến mức đó".

Fan girl này rất yêu mến G-Dragon

Nhưng nói đến chuyện kết hôn thì cô không muốn

Tỉnh huống này đã khiến những người có mặt lúc đó và cả khán giả đều bật cười. Netizen để lại nhiều bình luận hài hước như "Ngại hết cả G-Dragon", "Đến G-Dragon cũng bị từ chối"... Từ đây, nhiều netizen cũng khen ngợi fan girl có niềm đam mê thần tượng lành mạnh, không bị ảo tưởng ảnh hưởng đến cuộc sống thật.

Trong nền công nghiệp Kpop luôn ưu tiên hình tượng "bạn trai lý tưởng" để giữ chân người hâm mộ, G-Dragon lại là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Thủ lĩnh BIGBANG đã xây dựng một đế chế fandom khổng lồ, vững chắc và cực kỳ lành mạnh bằng chính tài năng âm nhạc, phong cách thời trang tiên phong, và sự tôn trọng dành cho nghệ thuật, chứ không phải bằng các chiêu trò hay hình tượng lãng mạn.

Ngay từ khi ra mắt, G-Dragon đã định vị mình là một nghệ sĩ/nhà sản xuất chứ không đơn thuần là một idol. Anh là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc đứng sau hàng loạt siêu hit của BIGBANG, tạo nên một di sản âm nhạc đồ sộ. Anh cũng không theo đuổi hình tượng "bạn trai ảo", chiều chuộng ngọt ngào người hâm mộ. Anh thể hiện sự cá tính, khác biệt và thậm chí là có phần "lập dị" trong thời trang và âm nhạc. Chính sự chân thật, không ngại thách thức giới hạn này đã thu hút một lượng fan trung thành và cực kỳ chín chắn.

Ngay từ khi mới ra mắt, G-Dragon đã không theo hình tượng "bạn trai", mà chinh phục khán giả bằng tài năng nghệ thuật

Fan đến với G-Dragon vì họ ngưỡng mộ khối óc sáng tạo, khả năng sáng tác sắc bén, tầm nhìn âm nhạc và cả phong cách thời trang của anh. Sự nghiệp của anh được xây dựng trên chất lượng nghệ thuật và tính đột phá, thay vì các mối quan hệ tình cảm hay sự dễ thương. Fan xem thủ lĩnh BIGBANG như một thần tượng nghệ thuật, một người anh cần được bảo vệ và ủng hộ, chứ không phải một "người yêu" để ghen tuông hay kiểm soát.

Mối quan hệ giữa G-Dragon và fan giống như giữa một nghệ sĩ tiên phong và những người đồng minh ủng hộ sự sáng tạo không giới hạn của anh. Chính vì không bị ràng buộc bởi hình tượng "bạn trai", cộng đồng người hâm mộ của G-Dragon được đánh giá là một trong những fandom lành mạnh nhất Kpop. Người hâm mộ thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với đời tư và các mối quan hệ của G-Dragon. Tin đồn hẹn hò hay chuyện cá nhân hiếm khi gây ra "bão" trong fandom. Fan tập trung vào việc ủng hộ các dự án âm nhạc, các buổi triển lãm nghệ thuật và các hoạt động thương mại của anh, giữ vững sự ngưỡng mộ một cách văn minh và trưởng thành.

G-Dragon là một minh chứng sống cho thấy một ngôi sao có thể xây dựng sự nghiệp thành công rực rỡ và bền vững mà không cần phải thỏa mãn khao khát lãng mạn của khán giả. Anh chinh phục người hâm mộ bằng cái tôi nghệ thuật mạnh mẽ nhất, tạo nên một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, ngưỡng mộ và đẳng cấp không thể lay chuyển.