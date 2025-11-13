Bấy lâu nay, tài khoản Instagram của G-Dragon chỉ theo dõi tài khoản dành cho fan @fanplusonedotcom. Tuy nhiên đến đêm muộn ngày 12/11, tất cả đã phải nháo nhào khi G-Dragon theo dõi thêm 1 tài khoản có tên @yee_ao.

Dù G-Dragon nhanh chóng bỏ follow nhưng fan còn nhanh tay chụp lại hơn. Tài khoản "ông hoàng Kpop" theo dõi là 1 cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Trung Quốc, có lối sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, check-in tại các địa điểm cao cấp trên khắp thế giới.

G-Dragon bất ngờ follow gái lạ giữa đêm

Việc G-Dragon "chỉ follow mình em" gái lạ giữa đêm đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Netizen không ngừng bàn tán về việc có phải G-Dragon "trượt tay" hay thực sự quen biết cô gái này. Một phe cho rằng G-Dragon có thói quen "like dạo" những bài viết của fan, nên có thể anh đã bấm nhầm nút follow cô gái.

Nhiều người khác nghi vấn nam ca sĩ sinh năm 1988 quen biết cô gái, thậm chí còn có thể là mối quan hệ hẹn hò. Họ đặt giả thuyết có thể G-Dragon quên không chuyển sang tài khoản phụ nên đã follow nhầm hot girl này. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là nhận định suy đoán còn "chính chủ" chưa hề lên tiếng.

Cô gái G-Dragon theo dõi có nhan sắc xinh đẹp và lối sống sang chảnh

Trong suốt sự nghiệp, G-Dragon từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân như Kiko Mizuhara, Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School), Jennie (BLACKPINK). Tuy nhiên anh hiếm khi xác nhận hay phủ nhận. Khi thủ lĩnh BIGBANG vướng tin hẹn hò Jennie, công ty quản lý YG Entertainment trả lời đầy mập mờ. Mới đây nhất, G-Dragon phủ nhận hẹn hò Lee Joo Yeon sau gần 1 thập kỷ vướng nghi vấn.

Vào cuối tuần qua, G-Dragon đã đem đến 2 đêm concert [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank hoành tráng tại Việt Nam. 2 đêm nhạc đã thu hút đến 100.000 khán giả, trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam, thậm chí còn thu hút cả người hâm mộ từ các nước lân cận. Đến nay, người người nhà nhà vẫn còn đang rất "lụy" concert của G-Dragon và mong anh sớm trở lại đất nước hình chữ S.

G-Dragon vừa thu hút 100.000 khán giả đến xem concert tại Việt Nam

Nguồn: Instagram



