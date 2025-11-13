Chiều 12/11, Diệp Lâm Anh xuất hiện tại Công an phường Bến Thành, TP.HCM. Cựu người mẫu sơ mi trắng, quần jean, đeo kính đen và trên tay cầm theo tập hồ sơ dày, bước xuống từ xe cá nhân. Diệp Lâm Anh phong thái điềm tĩnh, di chuyển vào bên trong cơ quan chức năng để làm việc.

Diệp Lâm Anh có mặt tại cơ quan chức năng chiều 12/11

Hình ảnh Diệp Lâm Anh có mặt tại cơ quan chức năng diễn ra chỉ ít giờ sau khi cô có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, rạng sáng 12/11, cựu người mẫu đăng hình ảnh chiếc điện thoại bị vỡ nát kèm chia sẻ về việc cô đã lập vi bằng, nộp đầy đủ video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm hư hại tài sản. Trong phần bình luận, Diệp Lâm Anh khẳng định cô đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, mong sớm được triệu tập làm việc để giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lo lắng cho tình hình bất ổn của Diệp Lâm Anh thì số khác tranh cãi cho rằng cô đang cay cú khi chồng cũ có hạnh phúc mới. Thậm chí, có người cho rằng Diệp Lâm Anh tâm cơ, chiêu trò gây chú ý khi chọn chia sẻ sự việc đã diễn ra 4 tháng vào đúng ngày Đức Phạm khoe bạn gái.

Diệp Lâm Anh đăng tải hình ảnh chiếc điện thoại vỡ nát và cho biết đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm hư hại tài sản

Cho đến trưa cùng ngày, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng trước bình luận tranh cãi về hành động của cô. Liên quan đến vấn đề bị nói cay cú, Diệp Lâm Anh đáp trả: "Em ở trong hoàn cảnh đến nhà chồng cũ đón con về đi học mà bị chỉ mặt kêu không cho về. Rồi đánh người nhà em và giật điện thoại của em ném xuống đất 2 lần cho bể nát xem em có cay không. Đánh lại thì không dám. Lời xin lỗi thì quá xa xỉ".

Câu trả lời của Diệp Lâm Anh gây bàn tán, tuy nhiên đến thời điểm này đây chỉ là chia sẻ từ 1 phía, doanh nhân Đức Phạm chưa có động thái mới.

Diệp Lâm Anh đã lập vi bằng, đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng

Diệp Lâm Anh đáp trả khi bị nói đăng sai thời điểm, cố tình gây chú ý vì cay cú

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân được nhiều người chú ý trong showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 2018 và có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn.

Hậu ly hôn, cuộc sống của cả hai luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Hồi tháng 9/2024, nam doanh nhân đã chi 120 triệu để sở hữu bức tranh do Diệp Lâm Anh vẽ, dù ban đầu giá khởi điểm chỉ là 30 triệu đồng. 1 ngày trước khi sự kiện này diễn ra, Diệp Lâm Anh đăng công khai rằng mạnh thường quân đấu giá thắng sẽ được cô mời ăn tối để có thể tâm sự nhiều hơn về ý nghĩa bức tranh.

Sau đó, Đức Phạm lên tiếng khẳng định chỉ đấu giá với mục đích từ thiện, không cần nhận tranh và cũng không cần đi ăn tối cùng Diệp Lâm Anh. Thời gian qua, mỗi lần Đức Phạm và Diệp Lâm Anh vô tình chạm mặt ở sự kiện đều tạo nên cuộc tranh cãi, xôn xao khắp mạng xã hội.

Về chuyện tình cảm, Đức Phạm vừa mới công khai hẹn hò Vũ Thuý Quỳnh. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng người mẫu Phạm Kiên.