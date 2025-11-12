Không thể nhận ra sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Hóa nam thần nhờ giảm 21kg, nay còn nhận tin đặc biệt

Mới đây, sao nhí Lee Jun Soo đã trúng tuyển Khoa Nghệ thuật Biểu diễn, chuyên ngành Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Con trai thứ 2 của nam diễn viên Lee Jong Hyuk từng nhận được rất nhiều sự yêu mến khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? năm 2013. Lúc đó, cậu bé mới chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng giờ đây Lee Jun Soo đã 18 tuổi và cao 1m94, có visual cực sáng và theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên.

Với việc chính thức được nhận vào Học viện Nghệ thuật Seoul, Lee Jun Soo đã chính thức trở thành hậu bối của cha mình. Nam diễn viên Lee Jong Hyuk tốt nghiệp Khoa Sân khấu của Học viện Nghệ thuật Seoul năm 1993. Trước đó, Lee Jun Soo đã theo học chuyên ngành Diễn xuất của trường Trung học Nghệ thuật Goyang. Bên cạnh Học viện Nghệ thuật Seoul, sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? còn trúng tuyển cả vào Khoa Sân khấu và Khoa Nghệ thuật Biểu diễn của Đại học Chung Ang, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh tại Đại học Sejong.

Lee Jun Soo trúng tuyển Học viện Nghệ thuật Seoul, còn trúng tuyển nhiều trường danh tiếng khác

Học viện Nghệ thuật Seoul chính là ngôi trường bố của Lee Jun Soo từng theo học

Anh trai của Lee Jun Soo là Lee Tak Soo cũng đang theo học chuyên ngành sân khấu tại Cao đẳng Nghệ thuật của Đại học Dongguk. Việc cả 2 anh em đều theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của bố Lee Jong Hyuk cho thấy hình ảnh của một "gia đình diễn viên" kiểu mẫu. Khán giả đang rất kỳ vọng những gương mặt triển vọng này sẽ sớm tiếp bước Lee Jong Hyuk trên màn ảnh.

Trong giai đoạn dậy thì, Lee Jun Soo từng có lúc tăng cân không phanh, nặng đến 109kg, vóc dáng nặng nề. Nhưng giờ đây, sao nhí này hào hứng chia sẻ: "Lúc trước em từng nặng tới 109kg nhưng đã giảm được 21kg rồi ạ. Em giảm cân nhờ vào việc chăm chỉ trồng cây chuối và chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày". Ở tuổi 18, con trai Lee Jong Hyuk có visual sáng như idol Kpop, hứa hẹn 1 tương lai tỏa sáng trong showbiz.

Lee Jun Soo đáng yêu đốn tim trong Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?

Trong giai đoạn dậy thì, cậu bé nặng đến 109kg

Nhưng giờ đây, con trai Lee Jong Hyuk đã giảm cân thành công và có visual cực sáng, giữ nguyên đường nét hồi bé

Lee Jun Soo sở hữu chiều cao khủng 1m94

Nguồn: Ilgan Sports