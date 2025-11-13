Sáng 12/11, tờ Mirror đưa tin, Kylie Jenner đã bị tài tử Timothée Chalamet (phim Call Me By Your Name) "đá" phũ phàng và đang chìm trong nỗi buồn sau khi kết thúc mối tình kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Tuy nhiên, nguồn tin cũng bỏ ngỏ về khả năng 2 người có thể "gương vỡ lại lành" do Kylie Jenner "lụy" tài tử Call Me By Your Name tới mức khó lòng buông bỏ.

Nguồn tin thân cận tiết lộ thêm về tình trạng mối quan hệ giữa Kylie - Timothée ở thời điểm hiện tại: "Chuyện cặp đôi chia tay từng xảy ra trước đây rồi, nhưng Kylie đã thuyết phục được Timothée quay lại với mình. Cô ấy mê mệt Timothée lắm nên 2 người họ hoàn toàn có thể sẽ hàn gắn lại với nhau thêm lần nữa. Mối quan hệ của họ gặp trở ngại lớn nhưng có thể vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Timothée đang bận rộn quay khá nhiều phim, và Kylie nhận thấy mình phải đuổi theo và bắt kịp anh ấy. Kylie đang nỗ lực nhiều hơn so với đàng trai".

Công chúng sốc nặng trước thông tin Kylie bị Timothée "đá" sau hơn 2 năm mặn nồng bên nhau

Trước khi xuất hiện tin chia tay mới đây, cả truyền thông lẫn công chúng đã nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của Timothée Chalamet - Kylie Jenner. Cụ thể, trong tiệc sinh nhật xa hoa của mẹ Kylie - Kris Jenner - cách đây ít ngày, tài tử Call Me By Your Name đã không tham gia.

Chưa dừng lại ở đó, nam thần sinh năm 1995 còn gây chú ý với thái độ lạ trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue mới đây. Theo đó, Timothée Chalamet bất ngờ tuyên bố anh "chẳng có gì để nói" về mối quan hệ tình cảm của mình. Ngay từ thời điểm đó, truyền thông cùng khán giả đã đặt ra nghi vấn nam diễn viên vừa chia tay bạn gái và hiện ở tình trạng độc thân.

Timothée Chalamet hoàn toàn vắng bóng trong tiệc sinh nhật của mẹ Kylie Jenner cách đây ít ngày

Trong diễn biến mới nhất, Kylie Jenner vừa nhấn like bài đăng mới của Timothée Chalamet. Động thái này của nử tỷ phú đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả nhận định, Kylie ngầm phủ nhận tin đồn chia tay, khoe khéo mối quan hệ bền chặt với bạn trai tài tử. Nhưng số khác lại cho rằng, 2 ngôi sao thực sự đã "đường ai nấy đi" và Kylie đang ra sức níu kéo đối phương quay lại với mình.

Kylie gây xôn xao khi vừa nhấn like bài đăng mới của Timothée

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này.

Chuyện tình của Timothée Chalamet - Kylie Jenner đã gây nhiều tranh cãi

Nguồn: Mirror

