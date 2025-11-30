Mỹ nam đình đám cùng chạy bộ với Suzy ở Hồ Tây là ai?

Vào ngày 30/11, netizen Việt Nam phát sốt trước clip Suzy chạy bộ tại Hồ Tây, Hà Nội. Được biết, "tình đầu quốc dân" đến Việt Nam để ghi hình cho bộ phim Portraits Of Delusion. Đi cùng Suzy còn có mỹ nam đình đám Kim Seon Ho.

Với nụ cười lúm đồng tiền "chết người" và khả năng biến hóa đa dạng từ chàng trai lãng mạn đến gã sát nhân tâm lý, Kim Seon Ho đã trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc. Sinh năm 1986, ở tuổi 39, anh không chỉ là biểu tượng của sự kiên trì mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự tha thứ và tài năng. Từ sân khấu kịch nhỏ bé ở Daehangno đến các bom tấn Netflix toàn cầu, hành trình sự nghiệp của Kim Seon Ho đầy thăng trầm, nhưng luôn kết thúc bằng những đỉnh cao mới.

Kim Seon Ho cùng Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, gây sốt mạng xã hội

Thời thơ ấu khó khăn và bước ngoặt với nghệ thuật

Kim Seon Ho hào đời ngày 8/5/1986 tại quận Seongbuk, Seoul, Hàn Quốc. Là con một trong gia đình nhưng tuổi thơ của anh không hề êm đềm. Khi còn nhỏ, một vụ đột nhập cướp của đã xảy ra tại nhà, kẻ trộm đâm mẹ anh ngay trước mắt cậu bé đang trốn dưới gầm giường. Sự kiện kinh hoàng này khiến Kim Seon Ho trở nên nhút nhát, khép kín, khó giao tiếp với mọi người.

Biến cố thời nhỏ khiến Kim Seon Ho trở nên khép kín

May mắn thay, diễn xuất đã trở thành "liều thuốc chữa lành" cho anh. Trong thời trung học, một người bạn khuyến khích anh tham gia lớp học diễn xuất. Ở đó, người thầy đầu tiên đã khơi dậy niềm đam mê của Kim Seon Ho bằng cách trò chuyện và khuyến khích anh bày tỏ cảm xúc. "Lúc đó, nói chuyện với ai đó là trải nghiệm rất xa lạ với tôi", anh từng chia sẻ trong phỏng vấn với Marie Claire năm 2019. Với sự ủng hộ từ cha mẹ, Kim Seon Ho thi đỗ Khoa Phát thanh Giải trí tại Học viện Nghệ thuật Seoul năm 2005. Tại đây, anh tham gia Câu lạc bộ Nghiên cứu Nghệ thuật Kịch, biểu diễn trong các vở như My Town, The Seagull và Chunpung's Wife, rèn luyện kỹ năng sân khấu vững chắc.

Năm 2007, Kim Seon Ho hoàn thành nghĩa vụ quân sự với vai trò huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Quân đội Nonsan, sau đó là nhân viên công ích. Những năm tháng này không chỉ rèn luyện thể chất mà còn giúp anh cải thiện phát âm, kỹ năng giao tiếp và mở rộng tầm nhìn – những yếu tố then chốt cho sự nghiệp diễn viên sau này.

Từ "thần tượng sân khấu" đến ngôi sao toàn cầu

Kim Seon Ho chính thức debut sân khấu chuyên nghiệp năm 2009 với vở New Boeing Boeing, và nhanh chóng trở thành "idol sân khấu" tại khu Daehangno – trung tâm kịch nghệ Seoul. Anh tham gia hàng loạt vở kịch nổi bật như Sherlock: The Secret of Birlstone (2012, vai Dr. Watson), Words I Couldn't Say for 7 Years (2013–2014, vai chính, lưu diễn nhiều thành phố), Rooftop House Cat (2014–2015), True West (2015, vai phản diện đen tối), Kiss of the Spider Woman (2015–2016, 2017–2018) và Closer (2016). Các nhà phê bình ca ngợi anh là "mỏ vàng tiềm năng" nhờ khả năng biến hóa vai diễn từ hài hước đến bi kịch.

Kim Seon Ho ra mắt ở sân khấu kịch

Chuyển sang màn ảnh nhỏ muộn màng ở tuổi 31, Seon Ho debut TV năm 2017 với vai phụ trong Good Manager, nhờ đạo diễn Lee Eun Jin phát hiện anh qua vở Closer. Tiếp theo là vai chính trong Strongest Deliveryman, nhận đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards. Năm đó, anh bùng nổ với vai lừa đảo Gong Su Chang trong Two Cops, đoạt giải Nam diễn viên mới và Nam diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards 2017.

Những năm sau đánh dấu sự đa dạng: vai phụ trong 100 Days My Prince (2018, chàng quý tộc bị mù mặt), Welcome to Waikiki 2 (2019, vai hài hước), Catch the Ghost (2019, thám tử chăm sóc mẹ mắc Alzheimer). Anh cũng góp mặt trong variety show 2 Days & 1 Night (từ 2019), đoạt giải Nam tân binh tại KBS Entertainment Awards 2020.

Đặc biệt đến năm 2020, vai Han Ji Pyeong – nhà đầu tư mạo hiểm lạnh lùng nhưng ấm áp trong Start-Up – khiến Kim Seon Ho "nổi như cồn". Nhân vật dựa trên nhà đầu tư thực tế Kang Han Byul đã gây "hội chứng nam phụ" toàn cầu, giúp anh đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Baeksang Arts Awards và Nhân vật của năm tại Seoul International Drama Awards. Đỉnh cao là Hometown Cha-Cha-Cha (2021), vai thợ sửa chữa Hong Du Sik – chàng trai đa tài, hy sinh thầm lặng. Bộ phim đạt rating cao kỷ lục, và Kim Seon Ho được Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên TV của năm, với lượng fan quốc tế bùng nổ.

Vai diễn "tổng tài" trong Start-Up...

... và "trai làng chài" trong Hometown Cha-Cha-Cha đưa tên tuổi Kim Seon Ho bay cao

Scandal tưởng chừng không thể gượng dậy

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Kim Seon Ho vướng scandal từ cáo buộc của bạn gái cũ về việc ép phá thai, dẫn đến rút lui khỏi quảng cáo lớn và dự án 2 Days & 1 Night. Anh xin lỗi công khai, nhưng sau đó các báo cáo làm rõ đây là quyết định chung, với sự hỗ trợ từ anh. Sự nghiệp tạm chững, nhưng fan trung thành đã giúp anh trở lại.

Năm 2022, anh trở lại sân khấu kịch với 2 vở diễn Ice và Touching the Void. Nam diễn viên quyết định quyên góp toàn bộ thù lao cho cứu trợ thiên tai, làm người hâm mộ vô cùng cảm động. Anh cũng ra mắt làng điện ảnh bằng phim The Childe (2023, vai sát nhân Gwigongja) mang về giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Buil Film Awards và Grand Bell Awards, đề cử Blue Dragon Film Awards.

Năm 2025, Kim Seon Ho ký hợp đồng độc quyền với Fantagio tháng 3 và nhanh chóng chiếm lại tình cảm của khán giả. Nam diễn viên gây sốc với vai Park Chung Seop (chồng của IU) trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Khoảnh khắc thần thánh đã đưa tên tuổi Kim Seon Ho nóng trở lại sau 4 năm vướng scandal.

Khoảnh khắc "đốn tim" của Kim Seon Ho trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Ngoài đời, Kim Seon Ho có tính cách ấm áp và nhân ái. Là "người hùng thầm lặng", Seon Ho quyên góp hàng năm nhân sinh nhật cho Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) vào năm 2023 và 50 triệu won (900 triệu đồng) vào năm 2025. Anh còn ủng hộ cho nhiều quỹ điều trị bệnh bạch cầu, cứu trợ bão Hinnamnor, thảm họa cháy rừng...

Dù scandal 2021 khiến anh "mất tất cả chỉ sau một đêm", Kim Seon Ho đã học cách tha thứ cho bản thân và khán giả. "Tôi luôn sắp xếp cảm xúc theo thời gian" - nam thần chạy bộ cùng Suzy nói. Sang năm 2026, Kim Seon Ho tiếp tục trở lại và dự kiến sẽ bay cao hơn bao giờ hết nhờ loạt dự án khủng và fandom rộng mở khắp toàn cầu.