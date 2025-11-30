Vào tháng 8/2025, Quỳnh Lương đã sinh con gái thứ 2, nhóc tỳ có tên gọi ở nhà là Nala. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên chia sẻ hình ảnh của "thế lực nhí". Hiện tại, cô dành phần lớn chăm sóc gia đình nhỏ và chưa hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước.

Trên kênh TikTok, Quỳnh Lương mới đây chia sẻ clip mới của con gái Nala. Cô cho biết nhóc tỳ đã bị viêm ruột do gặm đồ chơi mà chưa được tiệt trùng kỹ càng. Quỳnh Lương chia sẻ: "Mua nhiều đồ chơi cho con vào vì mấy bạn này hay làm rơi xuống giường chiếu. Bé Nala bị viêm ruột vì sao các bạn biết không.

Bình thường mình cho bé chơi sẽ tiệt trùng nước sôi, tối sẽ rửa sạch rồi tiệt trùng UV. Hôm trước ngủ qua cữ trưa, rơi ra giường. Lúc sau mình cũng ẩu, lấy luôn đồ chơi đó cho Nala gặm rồi bị viêm ruột luôn".

Quỳnh Lương chia sẻ chuyện con gái bị viêm ruột trên kênh TikTok cá nhân

Cặp đôi chào đón thành viên mới vào tháng 8 vừa qua

Sau khi sinh, Quỳnh Lương từng chia sẻ gặp vấn đề về sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết bàn tay và bàn chân của cô liên tục nổi mề đay và rất ngứa. Cô đã đến bệnh viện, xét nghiệm rất kỹ nhưng chưa ra bệnh.

Quỳnh Lương viết: "Em đã xét nghiệm rất kĩ và không phải bị sán chó. Nhưng bàn chân và bàn tay em cứ nổi mề đay lên, tối đến chân ngứa điên ngứa khùng luôn á. Lúc chửa tự nhiên không ngứa em tưởng mình khỏi rồi mà giờ đẻ xong một ngày nó lại lên và ngứa quá. Có cao nhân nào chỉ cách cứu em với, đi khám không ra, giờ uống thuốc cũng khó".

Quỳnh Lương từng gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sinh con thứ 2

Quỳnh Lương và Tiến Phát bén duyên khi cùng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai, từ đó nhanh chóng trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý. Dù trải qua không ít thăng trầm, cả hai vẫn luôn đồng hành và dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Trong suốt thời gian yêu nhau, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai khiến người hâm mộ thích thú.

Mối tình của Quỳnh Lương - Tiến Phát cũng được hai bên gia đình hết lòng ủng hộ. Trước khi gặp nhau, họ đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau 2 năm bên nhau, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà.

Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà