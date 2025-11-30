Sốc với nụ hôn nóng nhất lịch sử MAMA, "tấm chiếu mới" xem đến đâu ngại đến đấy!

Trong lịch sử của MAMA (Mnet Asian Music Awards), không có khoảnh khắc nào khiến cộng đồng Kpop "nóng ran" và ngại ngùng đến thế như nụ hôn giữa T.O.P (BIGBANG) và Lee Hyori tại MAMA 2008. Hơn 17 năm trôi qua, đoạn clip "nóng bỏng tay" ấy vẫn là "tấm chiếu mới" khiến khán giả trẻ lần đầu xem phải đỏ mặt, tay che mắt, xem đến đâu ngại đến đấy.

Hãy quay ngược thời gian về năm 2008, thời điểm mà MAMA vẫn còn là MKMF (Mnet KM Music Festival). Đó là một đêm trao giải đầy bất ngờ, nơi những khoảnh khắc bùng nổ được tạo ra. Khi đó, BIGBANG đang là nhóm nhạc nam thống trị Kpop với phong cách hip-hop độc đáo và sức hút không thể chối từ. T.O.P nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái rapper ngầu đời và visual "chết người". Còn Lee Hyori đã là một biểu tượng sexy của Kpop từ lâu, với những màn trình diễn bốc lửa và thần thái tự tin, quyến rũ khó ai sánh bằng.

Màn trình diễn bùng nổ sân khấu của mỹ nam BIGBANG và Lee Hyori năm 2008

Khi hai cái tên này xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, ai cũng đoán sẽ có "biến", nhưng không ai ngờ lại là một "biến" chấn động đến thế! Màn trình diễn kết hợp của T.O.P và Lee Hyori bắt đầu với những động tác vũ đạo gợi cảm, ánh mắt "tình tứ" trao nhau. Khi khán giả còn đang mải mê hò reo thì T.O.P đã tiến đến Lee Hyori và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, kéo dài vài giây ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Cả hai không hề ngần ngại hay e dè, hoàn toàn nhập tâm vào khoảnh khắc đó.

Đến tận bây giờ, sau hơn một thập kỷ, khi những "tấm chiếu mới" - các fan K-Pop thế hệ sau tìm xem lại khoảnh khắc "lịch sử" này, họ vẫn không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng và phải thốt lên: "Trời ơi, sao hồi đó nghệ sĩ táo bạo thế!", "Hôn thật luôn à? Xịt máu mũi!", "Đúng là huyền thoại, không ai dám làm lại!"...

Ban đầu, cặp đôi nhìn nhau trên sân khấu

Sau đó, T.O.P tiến đến và chuẩn bị hôn trán đàn chị

Và cuối cùng, T.O.P hôn môi Lee Hyori

Dù là một phần của màn trình diễn được dàn dựng hay là khoảnh khắc thăng hoa đầy ngẫu hứng, "nụ hôn thế kỷ" của T.O.P và Lee Hyori đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Kpop và MAMA. Nụ hôn này đã phá vỡ mọi giới hạn về sự tương tác giữa idol nam và idol nữ trên sân khấu, khẳng định sự táo bạo và đẳng cấp của hai nghệ sĩ huyền thoại.

Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về MAMA, về những khoảnh khắc gây sốc và về sự bùng nổ của Kpop thế hệ đầu và thứ hai. Và mãi mãi, nó sẽ khiến những "tấm chiếu mới" phải... đỏ mặt khi xem lại!

Nguồn: YouTube