Đời thực trái ngược của 3 cô sinh viên trong phim "Phía trước là bầu trời"

Năm 2002, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên sóng tạo nên "cơn sốt" với khán giả. Phim xoay quanh cuộc sống của xóm trọ sinh viên đầu những năm 2000, với những gánh nặng về cơm, áo, gạo, tiền gần gũi với thực tế. Ngoài kịch bản hấp dẫn, các gương mặt diễn viên của phim cũng thu hút và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Sau 24 năm phát sóng, cuộc sống của bộ 3 sinh viên thời điểm đó như Thương (Thu Nga), Nhung (NSƯT Kiều Anh) hay Nguyệt (Hà Hương) đều nhiều thay đổi.

NSƯT Kiều Anh vai Nhung

Kiều Anh đảm nhận vai diễn Nhung - cô gái được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng, chăm chỉ. Ít ai biết rằng, nữ diễn viên được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Nhung khi đang theo học trường múa. Cơ duyên này đưa tên tuổi Kiều Anh thêm thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

NSƯT Kiều Anh trong vai Nhung.

Sau bộ phim, Kiều Anh tiếp tục tham gia một số dự án như May ơi là may, Con đường khác, Hai phía chân trời, Những công dân tập thể, Tình khúc bạch dương… Tuy nhiên, cô không đạt được nhiều dấu ấn như vai diễn đầu tay.

Năm 2019, Kiều Anh nhận danh hiệu NSƯT, là biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2021, sau thời gian dài vắng bóng, Kiều Anh trở lại với Hồ sơ cá sấu. Tiếp đó, cô hóa thân ấn tượng trong phim Ngày mai bình yên.

Ở tuổi tứ tuần, Kiều Anh chăm chỉ xuất hiện trước truyền thông, cô tích cực trở lại màn ảnh và không ngại “lột xác” với vai diễn khác biệt so với hình tượng đã xây dựng. Vai diễn ấn tượng nhất trong thời gian qua của Kiều Anh chắc chắn phải kể đến phim Gia đình mình vui bất thình lình. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong bộ phim Gia đình trái dấu.

Kiều Anh hiện tại là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim giờ vàng trên VTV.

Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1981 lại trải qua nhiều trắc trở. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kiều Anh bất ngờ rút lui khỏi phim ảnh. Nhiều năm về sau, khán giả mới hay tin trở thành mẹ đơn thân. Nữ diễn viên từng tiết lộ chia tay bạn trai khi mang thai đứa con đầu lòng. Tuy nhiên cả hai vẫn cùng nhau san sẻ việc dạy dỗ con và xem đối phương như bạn bè.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Kiều Anh thông báo được bạn trai mới cầu hôn vào năm 2020. Mặc dù được nhiều khán giả quan tâm nhưng cô quyết giữ kín hình ảnh, danh tính của người bạn đời vì cho rằng "chuyện tình cảm không cần khoe khoang".

Diễn viên Hà Hương vai Nguyệt "thảo mai"

Trong ba nhân vật nữ của Phía trước là bầu trời, Nguyệt do Hà Hương đảm nhận nổi bật bởi sự lanh lợi, nhanh nhạy và khả năng xoay xở trong mọi tình huống. Thế nhưng chính sự toan tính, khéo léo quá mức và tham vọng tiến thân bằng mọi giá khiến nhân vật này liên tục bị chỉ trích suốt thời gian phim phát sóng.

Nữ diễn viên Hà Hương nhớ lại, hiệu ứng của vai Nguyệt ngày ấy lớn đến mức khiến cuộc sống riêng của cô bị ảnh hưởng rõ rệt: “Tôi bị bàn tán, thậm chí chỉ trích. Có lúc đi chợ bị từ chối bán hàng vì người ta… ghét Nguyệt. Ngay cả họ hàng cũng hỏi sao tôi lại nhận vai ‘ác’, để bị người đời ghét như thế”.

Diễn viên Hà Hương vào vai Nguyệt ''thảo mai'' - nhân vật bị ghét nhất trong phim.

Nhiều người khi đó tin rằng diễn viên phải giống hệt nhân vật ngoài đời nên mới thể hiện được tự nhiên. Chỉ đến năm 2008, khi Hà Hương lập gia đình và có dịp tiếp xúc gần gũi hơn, mọi người mới bắt đầu thay đổi cách nhìn.

Dù bị “ghét”, mức cát-xê của Hà Hương thời điểm đó lại khá cao so với một diễn viên tay ngang: 5 triệu đồng - số tiền đủ để cô sắm được những đồ gia dụng quan trọng như máy giặt, tivi, tủ lạnh.

Kết thúc bộ phim, Hà Hương chọn rời ánh đèn sân khấu, tập trung chăm lo gia đình. Nhưng đến năm 2018, những đoạn trích chứa loạt câu thoại “đỉnh cao” của Nguyệt bất ngờ gây sốt trở lại trên mạng xã hội, đưa cô một lần nữa trở về với nghệ thuật sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.

Năm 2022, Hà Hương trở lại màn ảnh với vai Xuân “mẫu hậu” trong Bão ngầm. Cô thừa nhận cái bóng của Nguyệt vừa là lợi thế, vừa là rào cản, nên luôn khao khát được thử sức với một vai diễn thật sự khác biệt.

Trái ngược với Kiều Anh, Hà Hương có cuộc sống hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Cô từng kể, sau 10 năm rời nghệ thuật, có lần đang bán hàng, nhìn thấy một đồng nghiệp cũ mà không dám tới chào vì mặc cảm. “Đó là nỗi buồn của một diễn viên gắn bó với nghệ thuật từ bé”, cô nói. Nhưng chính sự thấu hiểu, động viên từ chồng đã giúp cô lấy lại tinh thần và dũng khí quay trở lại với nghề, tìm lại chính mình.

Ở tuổi 43, diễn viên có tổ ấm bình yên bên chồng và hai con.

Nhắc đến ông xã, Hà Hương luôn tràn đầy biết ơn. Với cô, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình không có gì cao siêu, chỉ là cùng nhau lựa chọn, vì nhau mà cố gắng trong mọi hoàn cảnh.

Diễn viên Thu Nga vai Thương

Trong Phía trước là bầu trời, Thu Nga vào vai Thương – cô sinh viên khoa tiếng Trung hiền lành, nhiều lòng tự trọng và luôn nỗ lực vươn lên dù cuộc sống liên tục thử thách. Sau nhiều va vấp, Thương vẫn quyết định ở lại thành phố, bám trụ với hy vọng tìm được cơ hội đổi đời.

Khi phim phát sóng lần đầu, Thương nhanh chóng trở thành nhân vật chiếm được nhiều thiện cảm bởi sự chân thành và mềm mỏng. Thế nhưng gần 20 năm sau, khi bộ phim bất ngờ “hot” trở lại, hình tượng Thương lại tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cô quá thiếu kỹ năng sống, hoàn toàn đối lập với sự sắc sảo của Nguyệt.

Thu Nga từng gây ấn tượng với vai diễn Thương trong Phía trước là bầu trời.

Rời vai diễn để lại dấu ấn mạnh mẽ ấy, Thu Nga tham gia thêm vài bộ phim nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sự nghiệp diễn xuất của cô từ đây cũng bắt đầu im ắng. Cô không lựa chọn con đường diễn xuất mà tập trung vào công việc múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Dù một số bạn diễn cùng thời vụt sáng trở lại nhờ sự “gây bão” của bộ phim, Thu Nga không cảm thấy chạnh lòng. Trái lại, cô vui và tự hào khi thấy họ gặt hái được thành tựu. Mối quan hệ giữa Thu Nga và Kiều Anh hiện vẫn rất gắn bó. Họ không trở nên thân thiết ngay khi phim kết thúc, mà chỉ thật sự gần nhau hơn khi đều đã trưởng thành, đủ sự chín muồi để thấu hiểu và sẻ chia.

Thu Nga hài lòng với cuộc sống hiện tại khi cân bằng, hài hòa giữa công việc và gia đình.

Hiện Thu Nga có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng làm trong ngành giáo dục. Nói về khả năng trở lại màn ảnh, nữ diễn viên cho biết cô vẫn đang cống hiến cho Nhà hát Tuổi trẻ và sẽ đón nhận cơ hội đóng phim nếu gặp được “cái duyên” phù hợp.