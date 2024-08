Cho ngày hoàn hảo: Gặp lại “bé Thảo” trong Phía trước là bầu trời

Vũ Diệu Thảo hiện đang là thạc sĩ chuyên ngành Đàn tỳ bà, giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và làm MC cho một số kênh truyền hình. Ngoài công việc giảng dạy, Diệu Thảo còn đi lưu diễn cùng nhóm nhạc dân tộc Thăng Long. Cô còn mở lớp dạy đàn tỳ bà miễn phí cho trẻ em.



Không chỉ nỗ lực lan tỏa tình yêu với âm nhạc, nhạc cụ dân tộc tới khán giả trong nước, Diệu Thảo còn tích cực tuyên truyền, quảng bá với khán giả quốc tế. Dù kiêm nhiệm nhiều vai trò nhưng Diệu Thảo cho biết, hiện giờ công việc chủ yếu của cô là giảng dạy đàn tỳ bà. Đây là cũng là công việc mà cô đã làm trong suốt 20 năm qua khiến cuộc sống trở nên vui vẻ, ý nghĩa hơn.

Nhạc phẩm Quảng Bình quê ta ơi qua tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo

Diệu Thảo tự nhận mình là tuýp người thuần Việt, yêu thích những gì thuộc về truyền thống. Dù có cơ hội đi theo diễn xuất nhưng đối với Diệu Thảo tình yêu với nghề giáo, với cây đàn tỳ bà với trẻ nhỏ đã là tâm niệm của cô ngay từ đầu.

Hiện tại Diệu Thảo cùng nhóm nhạc Tứ quý đang tham gia chương trình The Music of New Asia: Next Generation Musician Program 2024 do Trung tâm Văn hóa Quốc gia Châu Á (ACC), trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chúc. Chương trình nhằm giới thiệu các nghệ sĩ trẻ tài năng của các nước Asean.

Em đợi anh qua gió mùa đông - MV quảng bá âm nhạc và cảnh sắc Việt đầy ấn tượng của nghệ sĩ Diệu Thảo

Nhóm Tứ quý vừa được thành lập gần đây để tham gia sự kiện này. Nhóm bao gồm 2 giảng viên và 2 sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên hình ảnh 4 cô gái chơi nhạc cụ dân tộc đã được Ban giám khảo đánh giá cao.

Để quảng bá một cách hiệu quả nhất âm nhạc dân tộc ra thế giời thì mỗi thành viên sẽ phải nỗ lực hết sức, mỗi người phải chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Theo Diệu Thảo, các nhạc cụ bằng tre nứa của Việt Nam rất độc đáo được bạn bè quốc tế rất yêu thích. Nhóm sẽ mang đến liên hoan những tiết mục mang đậm yếu tố dân gian nhưng vẫn có hơi thở thời đại. "Điều mà chúng tôi muốn khẳng định đó là nghệ sĩ Việt, tâm hồn Việt, âm nhạc Việt đến với bạn bè thế giới như thế nào".