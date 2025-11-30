Mâu Thuỷ đã căng: "Từ vô duyên, EQ thấp là quá nhẹ với họ"

Những ngày qua, showbiz Việt liên tục dậy sóng vì loạt động thái gây tranh cãi giữa các người đẹp. Nguồn cơn khơi mào từ việc Hoàng Thuỳ bất ngờ nhắc lại hành trình Miss Universe ngay khi Hương Giang vừa thất bại. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô kém tinh tế, không phù hợp thời điểm, kéo theo hàng loạt bình luận nhận xét Hoàng Thuỳ EQ thấp, thích cà khịa và thường xuyên chia sẻ nội dung gây hiểu lầm.

Hoàng Thuỳ sau đó cũng đáp trả: "Trước đây, khi tình cảm chưa sứt mẻ thì mình sẽ quan tâm, phải nhìn trước nhìn sau xem là những người xung quanh mình, là bạn hay những ai đó con đường họ đang đi thế nào. Nhưng những người như vậy mình không quan tâm nữa".

Hoàng Thuỳ đang vướng cuộc tranh luận cho rằng cô liên tục có những việc làm EQ thấp, kém tinh tế

Cứ tưởng câu chuyện sẽ dừng lại tại đó, nhưng mới đây Á hậu Mâu Thuỷ tung một đoạn clip nói đạo lý lúc nửa đêm. Cụ thể, Mâu thuỷ nói: "Từ vô duyên, EQ thấp là quá nhẹ với họ. Người này biết người khác đau nhưng họ vẫn làm, họ đứng trên nỗi đau của người khác để chứng minh cái tôi nhỏ xíu của mình. Họ biết làm bạn tổn thương, lời nói đó làm bạn đau, việc làm đó là đi quá giới hạn nhưng vẫn làm. Đó không phải vô duyên, EQ thấp hay ngây thơ, họ làm vậy xong quay qua nói tính tôi vậy, chơi được thì chơi không chơi được thì thôi.

Vì thế đâu có ai chơi. Tính bạn như vậy không phải thẳng, mà là nhọn hoắc, bạn xiên cho người ta mấy nhát rồi nói không cố tình, thật thà, bắt người ta công nhận nữa chứ, bắt người ta thông cảm vì bạn sống thật. Không phải bạn thẳng tính, bạn là không biết điều".

Clip dài 2 phút nêu quan điểm của Mâu Thuỷ gây bàn tán

Cuối clip, Mâu Thuỷ nhấn mạnh: "Mình chỉ phân tích thôi nha, đừng có tật giật mình". Dù không chỉ đích danh ai, nhưng cách diễn đạt đầy ẩn ý nhanh chóng khiến dân mạng đồng loạt… gọi tên Hoàng Thuỳ.

Cư dân mạng gọi tên Hoàng Thuỳ, từ khoá "Hoàng Thuỳ - Mâu Thuỷ" cũng lọt vào tìm kiếm

Mâu Thuỷ và Hoàng Thuỳ từng được xem là bộ đôi đầy triển vọng, bước ra từ con đường người mẫu và chinh phục các cuộc thi nhan sắc. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn nhiều lần xuất hiện chung trong các sự kiện, chương trình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cả hai nhiều lần vướng tin đồn không còn thân, đặc biệt sau những bình luận, chia sẻ mang tính đối nghịch trên mạng xã hội. Chính sự đối lập này khiến dân mạng mỗi khi họ đăng bất cứ điều gì cũng dễ liên tưởng tới nhau.

Việc hai nàng hậu liên tục bị đặt vào thế đối đầu, từ show thực tế đến mạng xã hội khiến câu chuyện càng trở thành tâm điểm. Đối với nhiều người, những màn bóng gió qua lại như thế này phần nào ảnh hưởng hình ảnh của cả hai và gây tranh cãi không đáng có. Cho đến hiện tại, cả Hoàng Thuỳ lẫn Mâu Thuỷ đều chưa lên tiếng trực tiếp về ồn ào. Nhưng chỉ riêng đoạn clip ẩn ý của Mâu Thuỷ đã đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ", và câu chuyện "chị chị em em" của giới chân dài lại một lần nữa được bàn luận rầm rộ.

Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ là 2 Á hậu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017