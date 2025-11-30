Hết chịu nổi Angela Phương Trinh

Mới đây, Angela Phương Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng tải loạt clip với phong cách nam tính cùng biểu cảm thái quá đến mức khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

Trong đoạn video mới, nữ diễn viên diện áo phông rộng, buộc khăn đầu kèm theo phụ kiện dày đặc theo kiểu streetwear. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất là khoảnh khắc cô bất ngờ vén áo, để lộ cạp quần bên trong khi đang thực hiện vài động tác nhún nhảy theo nhạc. Phần vũ đạo không quá rõ ràng, nhưng biểu cảm lại dữ dội và kịch tính khiến người xem không hiểu Angela Phương Trinh đang muốn thể hiện điều gì.

Angela Phương Trinh gây tranh cãi về phong cách hiện tại

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thừa nhận "nhăn mặt" trước màn thể hiện này của Angela Phương Trinh. Một số ý kiến cho rằng cô đang cố làm ngầu nhưng biểu cảm lại khá gượng, thậm chí "cringe" vì không ăn khớp với động tác. Đây không phải lần đầu Angela Phương Trinh gây tranh cãi với phong cách hiện tại. Thời gian gần đây, cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc theo hướng nam tính, tóc ngắn, biểu cảm lố.

Từ biểu cảm đến cố tình vén áo nhún nhảy của nữ diễn viên khiến nhiều netizen nhăn mặt khi xem

Từng gắn liền với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào nhưng thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện, Angela Phương Trinh đều khiến khán giả bất ngờ với vóc dáng "đô con", vòng vai vuông, cơ bụng rắn chắc và phong thái tự tin chẳng kém gì vận động viên chuyên nghiệp. Không những vậy, nữ diễn viên gây sốc với diện mạo gần như đối lập hoàn toàn với hình ảnh ngày xưa: tóc tém cắt ngắn, cơ bắp nổi rõ, diện mạo bụi bặm và những biểu cảm nam tính trong loạt clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội.

Từ thần thái đến dáng đi, cách cô xuất hiện đều như thể đang cố gắng "nhào nặn" một hình tượng mạnh mẽ, cool ngầu, nhưng lại trông cứng nhắc, gượng ép và hoàn toàn xa lạ với chính cô ngày trước. Việc chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức khỏe là điều đáng hoan nghênh. Nhưng khi Angela Phương Trinh biến cơ bắp, ngoại hình thành "đạo cụ" để thu hút sự chú ý, thì điều đó không còn là rèn luyện mà trở thành chiêu trò lố lăng. Một bộ phận khán giả cho rằng đó là quyền tự do thể hiện bản thân, rằng Angela đang sống thật với năng lượng mới mẻ của chính mình. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng Angela Phương Trinh đang cố gắng gây chú ý bằng những hình ảnh gây sốc.

Angela Phương Trinh nhận nhiều tranh cãi vì phong cách được cho là "cố gồng" hiện tại

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Bà Mẹ Nhí… Tài năng diễn xuất thiên bẩm giúp cô được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất", là gương mặt nhí hiếm hoi vừa có sức hút truyền thông vừa được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Angela Phương Trinh lại khiến khán giả "xoay như chong chóng" bởi những pha chuyển mình liên tục từ phong cách, hình ảnh đến lối sống. Từng có thời điểm, cô được xem là "cái tên thị phi" của Vbiz với loạt trang phục gây tranh cãi, phát ngôn gây sốc cùng những scandal ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm và đời tư. Cũng từ đây, Angela Phương Trinh không ít lần bị gắn mác là "nữ hoàng chiêu trò" của showbiz Việt. Nhưng sau những ồn ào, cô chọn lui về hậu trường, sống khép kín hơn từ năm 2018. Trên mạng xã hội, Angela dần chuyển hướng chia sẻ về lối sống lành mạnh, ăn chay trường, thiền định. Hiện tại, cô không còn đóng phim mà chuyển hướng sang livestream bán hàng online, kinh doanh quán chay.