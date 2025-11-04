Lisa cho cả thế giới thấy "vòng 3", đến Indonesia lại chỉ được... thấy vải!

Sau khi rời khỏi YG và phát triển sự nghiệp solo, Lisa theo đuổi phong cách gợi cảm tối đa. Tuy nhiên nhiều lần vũ đạo và trang phục của nữ idol đã gây tranh cãi kịch liệt. Ngay cả trong world tour DEADLINE đang diễn ra, "nữ hoàng hở bạo" cũng thường xuyên trở thành tâm điểm với trang phục bó sát hở vòng 3, vũ đạo sexy đến mức nóng mắt.

Thế nhưng trong 2 đêm diễn cuối tuần qua tại Jakarta, Indonesia, Lisa lại bất ngờ lột xác thành "gái ngoan". Cô diện đồ kín đáo hơn hẳn, cũng không trình diễn động tác vũ đạo gây tranh cãi nữa. Vì sao lại vậy? Liệu đây có phải chỉ là 1 màn đổi gió của em út BLACKPINK?

Tại Indonesia, Lisa diện đồ kín đáo hơn hẳn...

... so với những chặng khác

Cô cũng không thực hiện vũ đạo sexy gây tranh cãi, thay vào đó là vũ đạo "hiền" hơn hẳn

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận định Lisa thay đổi vũ đạo và trang phục để tôn trọng văn hóa cũng như tôn giáo tại Indonesia. Indonesia là quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, với hơn 87% tự nhận mình theo tôn giáo này. Hành động của Lisa giúp màn trình diễn bớt "nóng mắt" và được chấp thuận trong mắt người dân Indonesia, không gây ra bất kỳ tranh cãi nào.

Nhiều fan đã hết lời khen ngợi Lisa chu đáo, tôn trọng văn hóa và tôn giáo của quốc gia khác: "Cảm ơn Lisa vì đã tôn trọng văn hóa và tôn giáo Indonesia, bằng cách thay đổi vũ đạo và mặc trang phục kín đáo", "Lisa lúc nào cũng rất chú tâm đến văn hóa của các nước Đông Nam Á", "Cô ấy thật lịch sự và đầy sự tôn trọng", "Cảm ơn mọi nỗ lực của Lisa"... Số khác khen ngợi nữ idol thông minh khôn khéo, diện đồ phù hợp hoàn cảnh. Cô chỉ diện đồ hở hang sexy ở nơi có thể hở, tiết chế ở những nơi cần sự tôn nghiêm và kín đáo.

Lisa nhận được "cơn mưa" lời khen cho sự tinh tế