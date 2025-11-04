Lisa cho cả thế giới thấy "vòng 3", đến Indonesia lại chỉ được... thấy vải!

Sau khi rời khỏi YG và phát triển sự nghiệp solo, Lisa theo đuổi phong cách gợi cảm tối đa. Tuy nhiên nhiều lần vũ đạo và trang phục của nữ idol đã gây tranh cãi kịch liệt. Ngay cả trong world tour DEADLINE đang diễn ra, "nữ hoàng hở bạo" cũng thường xuyên trở thành tâm điểm với trang phục bó sát hở vòng 3, vũ đạo sexy đến mức nóng mắt.
Thế nhưng trong 2 đêm diễn cuối tuần qua tại Jakarta, Indonesia, Lisa lại bất ngờ lột xác thành "gái ngoan". Cô diện đồ kín đáo hơn hẳn, cũng không trình diễn động tác vũ đạo gây tranh cãi nữa. Vì sao lại vậy? Liệu đây có phải chỉ là 1 màn đổi gió của em út BLACKPINK?
Nhiều fan đã hết lời khen ngợi Lisa chu đáo, tôn trọng văn hóa và tôn giáo của quốc gia khác: "Cảm ơn Lisa vì đã tôn trọng văn hóa và tôn giáo Indonesia, bằng cách thay đổi vũ đạo và mặc trang phục kín đáo", "Lisa lúc nào cũng rất chú tâm đến văn hóa của các nước Đông Nam Á", "Cô ấy thật lịch sự và đầy sự tôn trọng", "Cảm ơn mọi nỗ lực của Lisa"... Số khác khen ngợi nữ idol thông minh khôn khéo, diện đồ phù hợp hoàn cảnh. Cô chỉ diện đồ hở hang sexy ở nơi có thể hở, tiết chế ở những nơi cần sự tôn nghiêm và kín đáo.
Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.
Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.
Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng K-pop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...
Nguồn: Koreaboo