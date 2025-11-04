Trên trang cá nhân, Hoà Minzy vừa chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng khiến cả mạng xã hội "lụi tim". Đó là đoạn tin nhắn giữa cô và con trai - bé Bo, hiện 6 tuổi. Trong đoạn trò chuyện, bé Bo khiến mẹ vừa bất ngờ vừa xúc động khi tự nhận thấy bản thân "tiến bộ hơn".

Theo đó, bé Bo chủ động nhắn tin khoe với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con tiến bộ hơn rồi ạ". Khi mẹ hỏi lý do, Bo đáp cực đáng yêu: "Con đỡ nói chuyện ạ". Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Hoà Minzy và cả dân mạng không thể nhịn cười vì quá ngây ngô, đáng yêu. Theo Hoà Minzy kể, thời gian gần đây cô thường nhắc con trai hạn chế nói chuyện trong lớp để tập trung học hơn. Vì thế, sau buổi học, bé Bo "tự cảm nhận" đã đỡ nói chuyện và đi khoe thành tích với mẹ.

Hoà Minzy không giấu được niềm vui khi thấy con có ý thức tự giác. Cô nhắn nhủ con trai: "Có ý thức như vậy là rất tốt, cứ thay đổi dần dần. Con như vậy mẹ vui lắm". Trong đoạn tin nhắn, nữ ca sĩ còn dặn dò bé Bo cố gắng học giỏi, học thêm tiếng Anh để sau này đi nước ngoài phiên dịch cho mẹ, nhưng cũng không quên nhắc con nếu thấy mệt có thể nghỉ ngơi và phải nói cho mẹ biết.

Đoạn tin nhắn gây bão của Hoà Minzy và con trai

Câu chuyện ngắn của Hoà Minzy nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cách dạy con nhẹ nhàng, khéo léo của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước tính cách ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện của bé Bo.

Hoà Minzy xúc động viết: "Thoáng qua thì đây chỉ là câu chuyện bình thường, nhưng đối vs mẹ đây thật sự là niềm vui, niềm tự hào luôn đó!".

Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng bé Bo cho thấy sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn và lễ phép. Điều đó đến từ cách dạy con khéo léo của Hoà Minzy

Trước đó, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Hoà Minzy đã khiến nhiều người phải "lụi tim" khi khoe món quà đặc biệt mà bé Bo tặng mẹ Hòa nhân ngày 20/10. Bé Bo còn tự tay viết thiệp tặng mẹ Hòa: "20/10 con chúc mẹ xinh đẹp, mạnh khỏe và hạnh phúc. Con yêu mẹ".

Trên trang cá nhân của mình, Hoà Minzy đăng tải hình ảnh cậu bé rạng rỡ trong tay cầm bó hoa và chiếc thiệp do chính mình viết: "Bo đi mua hoa và viết thiệp tặng mẹ 20/10 đây nè cô bác ơi. Hai mẹ con chúc tất cả các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị ngày hôm nay thật hạnh phúc nha ạ".

Con trai Hoà Minzy là cậu bé sống tình cảm

Sau tan vỡ, Hòa Minzy chăm sóc con trai, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ chăm chỉ làm việc để ổn định kinh tế, chăm sóc cho con trai và gia đình. Song song công việc, Hòa Minzy cũng cân bằng thời gian để bên cạnh con trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn cập nhật cuộc sống của hai mẹ con với công chúng. Những cử chỉ đáng yêu của Hòa Minzy và bé Bo luôn gây sốt MXH.

Hoà Minzy cũng được khen ngợi vì cách dạy dỗ con. Nữ ca sĩ luôn thể hiện sự tâm lý, lắng nghe và đưa ra các cách xử lý khoa học để giúp nhóc tỳ trưởng thành. Từ nhỏ, bé Bo đã bộc lộ sự nhạy bén và rất hiểu chuyện. Nhờ đó, quý tử của Hòa Minzy cũng sở hữu lượng fan chẳng kém cạnh mẹ mình.

Hòa Minzy đã chia sẻ về nhóc tỳ: "Em không còn nghĩ cho mình nữa mà nghĩ đến việc sau này bạn nhóc lớn lên và đọc về mẹ, mình phải cố gắng để trở thành những gì tuyệt vời nhất, làm được những điều có ích cho xã hội. Em muốn con mình có thể không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người làm được những điều có ích cho những người xung quanh - giống như mình vẫn đang cố gắng".