Hòa Minzy lại thế nữa rồi!

Ngày 29/10, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Huế, ca sĩ Hòa Minzy lại một lần nữa khiến công chúng xúc động khi quyên góp 100 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề. Số tiền được cô chuyển trực tiếp đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: "Huế thương, ôm Huế vào lòng.

Thực hiện theo lời kêu gọi của Cổng Thông Tin Chính Phủ và Thành Phố Huế, Hoà xin được chia sẻ cùng bà con trong giây phút khó khăn này. Mong bà con sớm bình ổn trở lại ạ!".

Với cả tấm lòng, Hòa Minzy vẫn giữ đúng cách làm thiện nguyện từ trước đến nay: lặng lẽ nhưng thiết thực. Thông tin được chính cô công bố chỉ nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khích lệ mọi người chung tay hỗ trợ đồng bào. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến nữ ca sĩ.

Ảnh chụp màn hình

Hòa Minzy vốn được biết đến là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz Việt. Cô không chỉ hỗ trợ bằng tài chính mà còn nhiều lần trực tiếp xuống địa bàn, gửi tận tay người dân sự giúp đỡ.

Gần đây nhất, tối 9/10, nữ ca sĩ cũng xuất hiện tại đê Đẩu Hàn, Bắc Ninh để cùng người dân và các lực lượng chức năng hỗ trợ công tác chống lũ. Trước đó, Hòa Minzy đã gửi 100 triệu đồng giúp đỡ bà con Thái Nguyên, 100 triệu đồng đến người dân Cao Bằng và 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Hiện tại thiên tai vẫn đang gây ảnh hưởng diện rộng, Huế còn phải nỗ lực nhiều ngày nữa để khắc phục hậu quả. Những tấm lòng hướng về miền Trung như của Hòa Minzy chắc chắn sẽ góp thêm sức mạnh, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.