Vạch mặt người “chống lưng” cho Trương Bá Chi

Mới đây, “vua hài” Cbiz Châu Tinh Trì - người đã ở ẩn khá lâu trước công chúng đã gây bất ngờ khi quay video ủng hộ cho Trương Bá Chi trong show Nhất Lộ Phồn Hoa 2. Với phong cách hài hước hết sức đặc trưng, tài tử Đại Thoại Tây Du khiến khán giả cũng như các vị khách mời phải cười nghiêng ngả khi đánh giá về đồng nghiệp: “Trương Bá Chi không phải người hướng nội, hay ngại ngùng gì đâu. Mấy lời khen kiểu như vậy tôi không thể thốt ra nổi".

Được Châu Tinh Trì “chống lưng”, Trương Bá Chi đáp lại đầy xúc động: “Tôi thực sự rất cảm động. Anh ấy đã nhìn tôi dần trưởng thành từ lúc mới vào showbiz, khiến tôi cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương”.

Trương Bá Chi vừa vui, vừa cảm động khi thấy video cổ vũ của Châu Tinh Trì.

Trương Bá Chi là số ít những nàng “Tinh nữ lang” vẫn giữ mối quan hệ bền chặt với Châu Tinh Trì suốt nhiều năm qua. Cuối tháng 6 vừa qua, trong dịp sinh nhật lần thứ 63 của “Tinh gia”, Trương Bá Chi đã quay video chúc mừng, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với Châu Tinh Trì, đồng thời ôn lại kỷ niệm của họ khi hợp tác trong siêu phẩm Vua Hài Kịch.

Trước đó, nàng “ngọc nữ” họ Trương cũng nhiều lần ra mặt ủng hộ phim mới của Châu Tinh Trì hết sức nhiệt tình. Có lẽ đó là lý do cô được “Tinh gia” yêu quý hết mực, cho vào danh sách thừa hưởng di sản của mình. Trang QQ cho rằng, Châu Tinh Trì là "ông lớn" đứng sau, sẵn sàng "chống lưng" cho Trương Bá Chi và "vua hài" Cbiz không phải người duy nhất làm điều này.

Có nguồn tin cho biết, Trương Bá Chi có tên trong danh sách người thừa kế di sản của Châu Tinh Trì.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Trương Bá Chi dính không ít thị phi. Trong đó, đỉnh điểm là việc cô bị mẹ nuôi của mình - bà Trần Lam, vợ ông trùm Hướng Hoa Cường chỉ trích là “nói dối quen miệng” và mắc bệnh ngôi sao ở phim trường. Ngoài ra, còn nhiều diễn viên, đạo diễn từng hợp tác với Trương Bá Chỉ không hài lòng với thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô. Từng có một thời, nữ diễn viên Vô Cực bị gắn mác “nỗi ô nhục của giới diễn viên Hong Kong (Trung Quốc)”.

Tuy nhiên, bất chấp mọi điều tiếng, bên cạnh Trương Bá Chi vẫn có những người sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cho cô. Chẳng hạn, nam diễn viên Nhậm Hiền Tề đã giải thích rằng, Trương Bá Chi sở dĩ “ôm khư khư" cái điện thoại ở phim trường là do lúc đó cô đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn vì mẹ ốm mà lại chẳng thể xin nghỉ được. Hơn nữa, với tài năng trời cho, nàng “Ảnh hậu” Kim Tượng có thể nhập vai ngay khi đạo diễn vừa hô: “Bắt đầu!”, không hề ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Trương Bá Chi suýt bay sự nghiệp khi bị mẹ nuôi Trần Lam "bóc phốt".

Bên cạnh đó, gia đình chồng cũ và Châu Tinh Trì cũng luôn là hậu phương vững chắc cho Trương Bá Chi, tin tưởng vào nhân phẩm, con người của nàng “ngọc nữ”, không để cô bị lạc trôi giữa sóng gió dư luận. Ngoài ý muốn nhất là Thiên hậu làng nhạc Na Anh – bạn thân của Vương Phi cũng dành những lời có cánh khi nói về Trương Bá Chi: “Cô ấy rất tốt bụng, cũng rất tài giỏi, không phải kiểu người như công chúng đồn đãi”.

Trong khoảng thời gian này, khi tham gia show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, Trương Bá Chi nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả truyền hình vì sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, quan tâm hết mực tới những người xung quanh. Có lẽ, Trương Bá Chi từng mắc những sai lầm tuổi trẻ, có những khía cạnh không hoàn hảo nhưng nữ diễn viên đang “nâng cấp” bản thân mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và được nhiều người yêu quý.

Cả Tạ Đình Phong và bố mẹ chồng đều lên tiếng khen ngợi Trương Bá Chi hết lời trước ống kính truyền thông.

Nguồn: iFeng, QQ