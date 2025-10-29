Chồng đại gia phản ứng gắt khi thấy Kim Hee Sun hôn Lee Min Ho

Sáng 29/10, tờ DongA đưa tin, "đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc" Kim Hee Sun vừa xuất hiện trên talk show Salon Drip và có nhiều chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với chồng đại gia - doanh nhân Park Ju Young.

Đáng chú ý, nữ diễn viên lần đầu tiên tiết lộ phản ứng của ông xã sau khi xem nụ hôn màn ảnh giữa cô và tài tử Lee Min Ho kém 10 tuổi trong bộ phim truyền hình Faith: "Tôi trở lại màn ảnh sau 6 năm vắng bóng với bộ phim Faith và có cảnh hôn với hậu bối Lee Min Ho. Chồng tôi xem tới cảnh đó đã liền tắt ti vi. Sau đó, anh ấy đã không xem bộ phim Faith trong 1 thời gian. Rồi 1 lần tình cờ mở ti vi, lúc này nhà đài đang phát bộ phim đó và có phân cảnh chúng tôi đang ở trên giường. Chồng tôi khi ấy liền chép miệng ‘Không xem có 1 tuần mà đã đến cảnh này rồi’. Lúc đó tôi cảm thấy có chút vui sướng kỳ lạ (khi thấy ông xã ghen tuông)".

Theo lời Kim Hee Sun, chồng đại gia tắt ti vi, bỏ theo dõi phim 1 thời gian sau khi xem cảnh hôn của cô và Lee Min Ho

Nụ hôn màn ảnh của Kim Hee Sun - Lee Min Ho trong tác phẩm Faith từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Cũng trong talk show mới đây, Kim Hee Sun cho biết cô từng oán trách chồng đại gia sau khi sinh con: "Sau khi kết hôn và có con, tôi đã trở lại với công việc diễn xuất sau 6 năm tạm rời xa màn ảnh. Khi ở nhà trông con và xem các bộ phim trên truyền hình, tôi thường chú ý tới những vai diễn hay của đồng nghiệp và thầm ghen tỵ vì mình không được diễn. Lúc đó trong đầu tôi lởn vởn nhiều dòng suy nghĩ kiểu như ‘Mình cũng muốn đóng vai như vậy’, ‘Nếu không kết hôn, mình có thể thỏa sức diễn những vai kiểu như vậy’. Lúc đó, tôi thầm oán trách chồng mình. Tôi cảm thấy mình đã trở nên ‘xuống cấp’ sau khi kết hôn và sinh con. Vì chồng con, tôi cảm thấy mình đã phải xa rời con đường của 1 diễn viên".

Kim Hee Sun còn không ngần ngại tiết lộ phản ứng của ông xã tài phiệt mỗi khi cô có lời trách móc: "Anh ấy cứ xem tôi như người vô hình thôi. Anh ấy còn nói ‘Em cứ tiếp tục nói những lời khó nghe để cho lòng mình được thoải mái hơn đi’ rồi tỏ ra bình thản".

Kim Hee Sun tiết lộ chuyện từng trách móc doanh nhân Park Ju Young vì cho rằng, ông xã đã khiến cô xuống sắc, không thể đóng phim trong thời gian dài

Kim Hee Sun sinh năm 1977, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi với tư cách người mẫu cho 1 số tạp chí. Cô lấn sân sang diễn xuất từ năm 1993 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp châu Á qua loạt tác phẩm đình đám như Tình Cờ, Áo Cưới, Thần Thoại (bản điện ảnh), Anh Chàng Đáng Yêu... Tới năm 2007, nữ minh tinh kết hôn với doanh nhân Park Ju Young - người thừa kế của tập đoàn Rak San. Và cặp đôi chào đón ái nữ đầu lòng 2 năm sau đó trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Kim Hee Sun còn có cuộc hôn nhân được bao người ngưỡng mộ

Nữ diễn viên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm như Thần Thoại, Áo Cưới, Anh Chàng Đáng Yêu, Tình Cờ…

Nguồn: DongA