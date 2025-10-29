Mới đây, đoạn clip Anh Tú chia sẻ về lần tỏ tình gần nhất trong Sao Nhập Ngũ khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, khi bắt được câu hỏi kể về lần tỏ tình, nam ca sĩ khá thoải mái cho biết thời điểm đó cách đây 6 năm, địa điểm là cầu Ánh Sao (quận 7, TP.HCM).

Anh Tú không ngượng ngùng mà kể chi tiết: "Lúc đầu chỉ nghĩ cả hai chỉ là bạn bè, nhưng sau khi tiếp xúc tôi thấy cô gái ấy là người sống tình cảm, yêu thương gia đình. Dần dà tôi và bạn ấy thân thiết hơn và quyết định tỏ tình lần đầu tiên ở cầu Ánh Sao. Lần đó tỏ tình xong thì 2 đứa vẫn còn ngại ngùng".

Lúc này, Hoà Minzy và Diệu Nhi dí Anh Tú về chi tiết hơn thì nam ca sĩ quanh co, chỉ trả lời trọng tâm câu hỏi là ở đâu chứ không tiết lộ thêm. Khi Hương Giang hỏi danh tính cô gái kia có tham gia Sao Nhập Ngũ không thì Anh Tú từ chối thẳng: "Dạ bớt hỏi lại ạ".

Anh Tú nói về lần tỏ tình gần nhất

Phản ứng của Anh Tú và loạt câu hỏi của dàn sao khiến cư dân mạng không cần đoán cũng biết nhắc đến ai. Tuy nhiên, "nói có xách mách có chứng", netizen từ thông tin của Anh Tú mà đào lại phát ngôn của Lyly trên truyền thông.

Cụ thể, khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ với Anh Tú thì nữ ca sĩ chia sẻ đó là lần cả hai gặp lại nhau trên cầu Ánh Sao. Lyly kể trước đó cả hai chơi chung qua một nhóm bạn, mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn. Trong một lần đi diễn ở TP.HCM thì Anh Tú không diễn chung mà có lịch riêng ở Hà Nội. Sau 3 ngày, cả hai gặp lại ở cầu Ánh Sao và Lyly cho biết cảm giác lúc đó nhìn thấy Anh Tú là "mừng mừng" và có cảm xúc khá đặc biệt.

Hai câu chuyện có điểm trùng hợp đến lạ khiến cư dân mạng chắc mẩm cô gái mà Anh Tú đề cập trong câu chuyện ở cầu Ánh Sao là Lyly, và "cảm xúc đặc biệt" mà Lyly chia sẻ có lẽ là vì lời tỏ tình của Anh Tú.

Cư dân mạng soi phát ngôn của Anh Tú và Lyly, qua đó chắc mẩm giữa cả hai đã có một sự kiện lãng mạn trên cầu Ánh Sao vào 6 năm trước

Từ một người bạn chung, Anh Tú và LyLy có cơ duyên gặp gỡ và nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai lần đầu hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc vào năm 2020. Kể từ đó, khán giả thường xuyên bắt gặp bộ đôi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hậu trường chương trình hay trong những buổi gặp gỡ bạn bè.

Không chỉ "kè kè" trong các sự kiện, Anh Tú và LyLy còn bị soi nhiều khoảnh khắc tương tác đặc biệt. Khi cùng tham gia gameshow, cả hai không ít lần có những phản ứng thân mật đến mức nhiều đồng nghiệp thân thiết như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Phát La… cũng thường xuyên trêu ghẹo, gán ghép công khai.

Anh Tú và Lyly liên tục bị soi loạt cử chỉ thân mật, nhiều đồng nghiệp cũng trêu ghẹo cả hai là 1 đôi

Trên mạng xã hội, cả hai cũng để lộ vô số "hint" tình cảm: dùng biệt danh riêng để gọi nhau, thường xuyên bình luận ngọt ngào và chia sẻ ảnh trùng hợp về địa điểm, thời gian. Đáng chú ý, trong một lần Anh Tú đăng ảnh check-in tại nhà riêng, cư dân mạng phát hiện không gian nội thất của LyLy có nhiều chi tiết tương tự, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang sống chung. Khi bị hỏi, cả hai đồng loạt phủ nhận, cho biết chỉ là hàng xóm nên thiết kế nhà giống nhau. Kể từ đó, fan của bộ đôi còn lấy từ khóa "hàng xóm" để nói vui về mối quan hệ này.

Không dừng ở đó, netizen từng bắt gặp Anh Tú và LyLy cùng đi ăn, tập gym, thậm chí du lịch chung. Đơn cử như chuyến đi Phú Quốc vào năm 2022, ban đầu cả hai đăng ảnh riêng rẽ, nhưng sau khi fan "soi" ra loạt chi tiết trùng khớp, họ mới thoải mái công khai khoảnh khắc đi ăn hải sản cùng nhau. Những hành động tự nhiên, gần gũi ấy khiến khán giả tin rằng Anh Tú và LyLy không chỉ là bạn - mà đã là một cặp đôi thật sự của Vbiz, chỉ là chưa công khai mà thôi.