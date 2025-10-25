RHYDER đang hẹn hò với gái xinh 97?

Mới đây, cộng đồng mạng được phen dậy sóng vì nghi vấn RHYDER có người yêu. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip đu trend của hot TikToker CiiN (tên thật Bùi Thảo Ly), một bàn tay ở xuất hiện và có cử chỉ vuốt tóc, nựng má Ciin cực thân mật. Dù không lộ mặt, nhưng netizen bất ngờ réo tên cánh tay đó là của RHYDER.

Dưới phần bình luận, một người bạn đã hỏi thẳng CiiN cánh tay của "người đàn ông" trong clip là ai thì nữ TikToker đánh trống lảng. Nhưng khi nhiều netizen nhắc tên của RHYDER thì CiiN lại không có phản hồi lại. Việc không lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận của CiiN khiến cư dân mạng trở nên bán tín bán nghi về mối quan hệ của cô với RHYDER.

CiiN quay trend với 1 người bí ẩn nghi là RHYDER

Phản ứng đáng ngờ của CiiN khi netizen đề cập đến RHYDER

Chưa hết, cư dân mạng còn "đào" được thêm một loạt bằng chứng khác. Trong đoạn clip CiiN quay cùng RHYDER, outfit của cô trùng khớp với trang phục xuất hiện khi nhận bó hoa đỏ. Sự trùng hợp này khiến nhiều người nghi ngờ rằng, CiiN đã có một buổi "date lãng mạn" cùng RHYDER rồi mới tiện thể… quay clip chung.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối, cho rằng mọi đồn đoán chỉ là "thuyết âm mưu". Một số bình luận khẳng định CiiN và RHYDER có thể chỉ hợp tác công việc, bởi nếu thực sự hẹn hò, cả hai sẽ không để lộ hàng loạt hint rõ ràng đến vậy. Hơn cả, cánh tay xuất hiện trong đoạn clip của CiiN vẫn chưa thể khẳng định của RHYDER, nên thực hư chuyện cả hai có tình cảm phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Cư dân mạng soi hint trang phục của CiiN khi quay clip với RHYDER và khi check-in với bó hoa

Cả hai thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội

RHYDER nổi tiếng khi đăng quang Quán quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên. Từng có thời gian hát mãi không phất, RHYDER có sự trở lại ngoạn mục khi ghi danh chương trình Rap Việt mùa 3. Nhờ bệ phóng từ Rap Việt, RHYDER bứt phá và sau đó gặt hái thêm thành công mới với Anh Trai Say Hi mùa 1. Với khả năng hát - rap linh hoạt cùng hình ảnh cá tính, RHYDER không chỉ đạt vị trí Á quân mà còn thu về lượng fan khủng sau chương trình Anh Trai Say Hi.

CiiN (Bùi Thảo Ly, SN 1997) sở hữu 16,7 triệu người theo dõi. Cô nàng luôn nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng vì chuyện công khai phẫu thuật, bắt trend hay phong cách ăn mặc.... Cô từng chia sẻ đã quyết định chi 150 triệu đồng để sửa mũi, giúp gương mặt trở nên thanh thoát, cân đối hơn. Ngoài ra, một vài ý kiến cho rằng hot girl còn "can thiệp" các biện pháp làm đẹp khác để gương mặt góc cạnh, thon gọn hơn. Về phong cách ăn mặc, đây vốn như là đặc trưng của CiiN với những bộ đồ có phần ngắn quá lố để khoe triệt để đôi chân.

Trước khi làm TikToker nổi tiếng, CiiN xuất thân là vũ công, từng hoạt động trong vũ đoàn và là giáo viên dạy nhảy, tham gia biên đạo, đóng MV cho nhiều nghệ sĩ Vbiz. Cơ duyên khiến cô viral trên MXH là loạt khoảnh khắc xuất hiện tại Rap Việt mùa 2. Với phong cách cá tính, mái tóc cắt bằng, CiiN khi ấy còn được gọi với biệt danh "Lisa Việt Nam".