Không thể tin đây là bộ mặt thật của "thợ gội đầu" Đậu Kiêu?

Ngày 24/10, tờ 163 đưa tin 1 cô gái tự xưng là bạn gái cũ của Đậu Kiêu đã đăng đàn "bóc phốt" bộ mặt thật của ngôi sao Sở Kiều Truyện. Cô gái này tố cáo tài tử sinh năm 1988 là người toan tính, thích trèo cao, luôn muốn lợi dụng phụ nữ để đổi đời và có cuộc sống sung túc. Sau khi vào showbiz, Đậu Kiêu thường xuyên dựa vào "cái mã" đẹp trai, lấy mác diễn viên cũng như việc được mời tham dự các sự kiện danh tiếng để tán tỉnh và nhận bao nuôi của các tiểu thư giàu có.

"Tôi cảm thấy tiếc cho Hà Siêu Liên, nếu như cô ấy nghe lời cha mẹ như tôi, có lẽ cô ấy sẽ không rơi cảnh bẽ bàng và có 1 đời chồng", cô gái viết. Theo tìm hiểu của truyền thông Trung Quốc, cô gái "lột mặt nạ" của Đậu Kiêu có gia thế không hề đơn giản. Tình cũ của nam diễn viên có xuất thân trâm anh thế phiệt, là hàng xóm của tỷ phú giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Thành. Đậu Kiêu và cô gái này từng có ý định kết hôn, nhưng bị cha mẹ nhà gái phản đối dữ dội nên phải chia tay.

1 cô gái tự xưng là tình cũ Đậu Kiêu tố cáo nam diễn viên là kẻ chỉ biết lợi dụng tình cảm, tiền bạc của các tiểu thư trâm anh thế phiệt

Hiện, Đậu Kiêu vẫn chưa lên tiếng về việc bị tình cũ tố cáo là kẻ đào mỏ, sống bám vào phụ nữ giàu. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng tố cáo tiêu cực hướng đến Đậu Kiêu chưa hẳn là không đúng sự thật. Chính Hà Siêu Liên trong 1 show truyền hình từng cho biết Đậu Kiêu là người chủ động tiếp cận, bắt chuyện với cô trong bữa tiệc ở Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2019. Khi đó, cô cảm thấy chiêu làm quen của nam diễn viên rất thấp kém. Phải tiếp xúc thêm vài lần nữa với nhau, Hà Siêu Liên mới có thiện cảm với Đậu Kiêu. Sau khi thành công chinh phục trái tim và chính thức hẹn hò ái nữ trùm sòng Macau, Đậu Kiêu cũng bỏ ngang sự nghiệp nghệ thuật. Anh dành toàn bộ thời gian để ở bên, đi du lịch khắp thế giới và dự sự kiện thượng lưu với Hà Siêu Liên.

Theo 1 số nguồn tin, sau ngày cưới, Đậu Kiêu đã biển thủ 60 triệu NDT (hơn 221 tỷ đồng) của vợ để mua nhà riêng rồi cho em họ đứng tên. Vụ việc chỉ được phát hiện khi mẹ Hà Siêu Liên thay con gái kiểm kê tài sản hàng năm. Chính hành vi rút ruột tài sản của Hà Siêu Liên và liên tục đòi bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc, Đậu Kiêu mới trở thành cái gai trong mắt mẹ vợ và bị tống cổ khỏi nhà. Từ đó, hôn nhân của cặp đôi này rạn nứt không thể cứu vãn.

Bên cạnh đó, tờ 163 cho biết tất cả tình cũ và "mập mờ" của Đậu Kiêu đều là tiểu thư tài phiệt, có xuất thanh danh gia vọng tộc như Trình Hiểu Nguyệt (mẹ là phó chủ tịch Dior Greater Trung Quốc), Âu Dương Ni Ni (chị gái của nữ diễn viên Âu Dương Na Na), Hề Mộng Dao, "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" Trương Quân Ninh, Cổ Lực Na Trát... Có thông cho biết Đậu Kiêu đã cố tiếp cận tiểu thư Tông Phù Ly (em gái cùng cha khác mẹ của trưởng nữ Tông Phức Lị thuộc tập đoàn Wahaha), nhưng bị từ chối ê chề.

Có nguồn tin cho biết Đậu Kiêu đã lén biển thủ 221 tỷ đồng của Hà Siêu Liên để tậu tài sản riêng rồi nhờ em họ đứng tên để qua mặt gia tộc trùm sòng bạc

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc vào tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau, không gặp gỡ hay tương tác trên MXH.

Trước nghi vấn ly thân suốt 2 năm, vào tối 23/10, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã lên tiếng bác bỏ. Cả hai cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn rất tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại.

Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã bác bỏ thông tin hôn nhân rạn nứt, nhưng chẳng ai tin

Nguồn: Sina, 163, Weibo