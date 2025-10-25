Không còn Lương Bằng Quang của ngày xưa nữa

Tối 23/10, thông tin ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam khiến dư luận xôn xao. Công an TP.HCM cho biết, sau khi mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, cơ quan chức năng xác định Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) - một người quen biết ngoài xã hội - nhằm mục đích tránh bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lương Bằng Quang bị bắt vì tội "Đưa hối lộ"

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, từng là ca sĩ - nhạc sĩ đình đám của làng nhạc Việt những năm 2000. Anh được biết đến qua loạt ca khúc từng làm mưa làm gió như Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm...

Không chỉ sáng tác, Lương Bằng Quang còn là người tiên phong đưa pop pha R&B vào Vpop. Nam nhạc sĩ có phòng thu riêng, từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng và được xem là "cỗ máy tạo hit" của Vbiz một thời. Tuy nhiên, khi thị trường âm nhạc thay đổi, tên tuổi của anh dần mờ nhạt. Từ vai trò nghệ sĩ, Lương Bằng Quang chuyển hướng sang sản xuất, đào tạo âm nhạc và hoạt động độc lập qua mạng xã hội.

Lương Bằng Quang từng là cái tên đình đám của Vpop ở những năm 2000

Năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98. Chuyện tình chú cháu chênh lệch 16 tuổi của cả hai từng khiến dân mạng bàn tán trái chiều. Năm 2019, Lương Bằng Quang còn gây sốc khi công khai cùng Ngân 98 phẫu thuật thẩm mỹ. Nam nhạc sĩ chi hơn 100 triệu đồng cho ca "đại trùng tu" nhiều vị trí như mũi, cằm, mắt, hàm. Sau ca phẫu thuật, diện mạo của Lương Bằng Quang thay đổi hoàn toàn: gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và làn da trắng sáng hơn hẳn.

Sau khi "dao kéo", Lương Bằng Quang cũng chuyển sang phong cách mới kiểu tóc undercut, da trắng sáng và gout thời trang lịch lãm hơn. Tuy vậy, sự thay đổi này cũng khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một số người cho rằng Lương Bằng Quang đã "tái sinh" thành công, trông trẻ trung và hiện đại hơn. Trong khi đó, nhiều khán giả lại nhận xét gương mặt anh trở nên lạ lẫm, mất đi thần thái tự nhiên vốn có, thậm chí có phần đơ và thiếu cảm xúc.

Nhan sắc của Lương Bằng Quang trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Nam nhạc sĩ thực hiện đại phẫu mắt, mũi, càm để thay đổi ngoại hình

Diện mạo sau "dao kéo" của Lương Bằng Quang khiến nhiều người dụi mắt mãi mới nhận ra

Trong gần 10 năm gắn bó, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhiều lần khiến dư luận "dậy sóng" vì những câu nói bị cho là "làm chiêu trò để gây chú ý". Năm 2019, Ngân 98 từng tố bạn trai ngoại tình, nhưng đến cuối năm lại tái hợp. Thậm chí, nữ DJ này còn từng bị "ném đá" khi chia sẻ chuyện không muốn sinh con cho Lương Bằng Quang vì lo sợ sinh con ra sẽ giống như nam ca sĩ lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Cô và nam nhạc sĩ có ý định qua nước ngoài mua tinh trùng về cấy để có con đẹp...

Không chỉ vậy, sau khi yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang cũng ít khi ra mắt dự án mới, thay vào đó là chủ yếu đăng tải những clip đi biểu diễn cùng bạn gái hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cặp đôi liên tiếp bị chỉ trích bởi những hành động phản cảm, hình ảnh táo bạo. Lương Bằng Quang - Ngân 98 thường xuyên đăng tải những video khoe tài sản, thể hiện tình cảm nhạy cảm, ăn mặc phản cảm và có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Lương Bằng Quang nhận đủ "gạch đá" vì cố tình làm lố gây chú ý