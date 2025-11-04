Ông Nawat có thái độ lạ với Hương Giang?

Chỉ mới bước vào hành trình của Miss Universe 2 ngày nhưng nhất cử nhất động của Hương Giang đều trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ là Miss Universe Vietnam đặc biệt nhất từ trước đến nay, Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang còn gây ấn tượng bởi chiến lược váy áo thông minh, tự tin giao tiếp, làm chủ mọi tình huống. Không chỉ kết thân với các đối thủ, Hương Giang còn tranh thủ tạo thiện cảm với ông Nawat - là giám đốc điều hành và là người giành quyền đăng cai Miss Universe lần thứ 74 tại Thái Lan.

Trên MXH, một clip kéo dài gần 20 giây ghi lại khoảnh khắc của ông Nawat và Hương Giang tại Miss Universe gây bàn tán. Theo đó, khi nhìn thấy ông Nawat, Hương Giang đã chủ động chào, sau đó cô còn tiến lại gần để trò chuyện, giao lưu thể hiện sự thân thiện. Thế nhưng, trong khi Hương Giang ra sức tiếp cận thì ông Nawat chỉ chăm chăm sử dụng điện thoại.

Thông qua livestream, nhiều khán giả Việt bức xúc cho rằng Hương Giang bị ngó lơ, thái độ ra mặt... Nhiều người còn lo lắng cho thứ hạng của Hương Giang khi mới nhập cuộc đã bị ông Nawat đối xử như thế kia.

Khoảnh khắc gây tranh cãi, ông Nawat bị nói thái độ với Hương Giang

Hương Giang chủ động chào ông Nawat

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng Hương Giang bị ngó lơ

Tuy nhiên, đoạn clip kia chưa thể hiện hết thái độ của ông Nawat với Miss Universe Vietnam. Trên thực tế, sau đó cả hai trò chuyện rất vui vẻ, ông Nawat còn hỏi cảm xúc của Hương Giang khi ở chung phòng với Miss Universe Thái Lan. Hương Giang cũng vui vẻ khoe đã nhận được quà của Miss Universe, cả hai ôm nhau thân thiết và cô cũng sẽ có sớm tặng lại để "đáp lễ" bạn cùng phòng. Nhìn chung, thái độ và cách thể hiện của ông Nawat với Hương Giang không quá căng thẳng như những lời bàn tán của cư dân mạng.

Hương Giang đăng clip vui vẻ trò chuyện, giao lưu với ông Nawat và các đối thủ ở cuộc thi

Sau khi kết thúc sự kiện này, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ thêm trên trang cá nhân: "Dù có thử thách nào đang diễn ra, bằng lòng dùng cảm, mỗi ngày Giang vẫn sẽ cười thật tươi và tiến lên phía trước, rạng rỡ nhất có thể để khiến cho mọi người theo dõi hành trình này của Giang có thể yên tâm và tự hào! Giang thay layout thay đồ xuống ăn tối đây, dù chuyện gì đang diễn ra vẫn phải đẹp và toả sáng đã, vì Giang biết mỗi bước chân của Giang ở đây, là sự theo dõi và ủng hộ của rất nhiều người".

Hương Giang rạng rỡ trong ngày thứ 2 nhập cuộc

Hiện tại, Hương Giang là một trong những thí sinh có lượng tương tác cao trong cuộc "đua vote" "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt" được đăng tải trên Fanpage của Miss Universe Thái Lan, trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Tuy nhiên, kết quả này của Hương Giang có nguy cơ bị huỷ vì phía Miss Universe bất ngờ đăng tải thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Sau đó, ông Nawat cùng ekip tuyên bố chiến dịch bình chọn này là một phần của gói PR chính thức, đã được phía chủ nhà đăng cai toàn quyền thực hiện.