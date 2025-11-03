Ngày 3/11, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về sân khấu của nghệ sĩ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của các sân khấu phòng trà - nơi cô xem là thước đo chính xác nhất để biết được sức hút thật sự của một nghệ sĩ. Lệ Quyên còn thẳng thắn nhận định "nghệ sĩ được phân chia rõ ràng", cho rằng mỗi người có thế mạnh riêng và phù hợp với từng loại sân khấu khác nhau.

Giọng ca Tình lỡ bày tỏ: "Sân khấu phòng trà là nơi thu nhập ổn định để hát mỗi tuần thường xuyên mà sự kiện lớn đôi khi đếm trên đầu ngón tay trong năm. Và nơi nhỏ bé ấy, muốn biết sức hút thật sự của nghệ sĩ thì ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông. Bởi ở những sân khấu ấy, khán giả bỏ tiền ra mua vé vì họ thực sự yêu bạn, không vì bất kỳ điều gì khác ngoài giọng hát của bạn. Quyên là ca sĩ của những sân khấu bán vé lớn nhỏ như thế.

Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm. Người hát các sân khấu sự kiện quốc gia, người hát sân khấu sự kiện giải trí sôi động miễn phí các nhãn hàng, người hát sân khấu hội chợ cho bà con các tỉnh thành, người chuyên hát các sân khấu ca nhạc tổ chức bán vé. Ở đâu cũng được, miễn phù hợp và được khán giả yêu thương thì chúng em xông pha hết. Quyên thì ngoài các sân khấu trong và ngoài nước phủ sóng xưa nay thì với các sự kiện event, riêng mảng tình ca là đều nhớ đến Quyên liền".

Lệ Quyên nhận định nghệ sĩ được phân chia rõ ràng, có những sân khấu phù hợp riêng cho từng người

Những chia sẻ của Lệ Quyên nhanh chóng được công chúng bàn tán sôi nổi. Dù nữ ca sĩ không nhắc đích danh ai, nhiều khán giả vẫn bất ngờ réo tên Hồ Ngọc Hà vào cuộc thảo luận. Nguyên nhân được cho là bởi thời gian gần đây, "nữ hoàng giải trí" đang trở thành đề tài khắp mạng xã hội sau loạt đoạn clip hát live bị nhận xét không ổn định.

Theo đó, Trong một sự kiện nhãn hàng, Hồ Ngọc Hà trình diễn live cùng ban nhạc với ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang). Ở phần cao trào, Hồ Ngọc Hà thử thách bản thân bằng đoạn chạy nốt liên tục cùng kỹ thuật khó, nhưng đúng lúc đó lại bị phô. Chỉ vỏn vẹn 18 giây, khoảnh khắc ấy đã khiến mạng xã hội "bùng nổ", video lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi.

18 giây khiến Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm MXH

Sau sân khấu của Hồ Ngọc Hà, những phiên bản Khi Xưa Ta Bé của Lệ Quyên lại bất ngờ viral trở lại. Lệ Quyên vốn được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà", giọng hát nội lực và kỹ thuật vững vàng. Với ca khúc Khi Xưa Ta Bé, những nốt cao và đoạn luyến phức tạp dường như không thể làm khó cô.

Cũng từ đây, khắp các diễn đàn bên cạnh so sánh giọng hát của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên, netizen còn "đào" lại những câu chuyện drama cũ trong mối quan hệ giữa 2 nữ nghệ sĩ đình đám. Cả hai từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz. Cả hai có thời gian liên tục xuất hiện cùng nhau, ăn uống cười nói vui vẻ. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian để có mặt trong những dịp đặc biệt của đối phương.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết có tiếng của Vbiz

Tuy nhiên từ năm 2015, mối quan hệ của cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Khán giả không thấy Hồ Ngọc Hà nhắc gì về Lệ Quyên và ngược lại. Cả hai cũng ít xuất hiện chung, không tham gia các hoạt động chung mà trước đó cả hai "như hình với bóng". Trên MXH, cặp đôi từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ khiến nhiều người thắc mắc.

Đáng nói, mỗi khi xuất hiện chung một sự kiện, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ hạn chế xuất hiện chung, người này xong thảm đỏ thì mới đến người kia. Có những buổi tiệc bắt buộc ngồi chung bàn hay chụp ảnh cùng thì cả hai cũng không tương tác.