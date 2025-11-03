Nữ ca sĩ 8x nổi tiếng mắc hội chứng cực lạ - mất trí nhớ cơ mông

Trưa 1/11, tờ Newsen đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Sunday (nhóm The Grace) vừa làm khách mời trên talk show Jae friends và khiến công chúng bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về hội chứng hiếm gặp mà cô mắc phải. Cụ thể, nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 cho biết mình mắc phải hội chứng mất trí nhớ cơ mông. Theo Newsen, mất trí nhớ cơ mông (Dead Butt syndrome) còn được gọi là hội chứng mông chết. Đây là tình trạng xảy ra khi các cơ mông bị yếu đi và không thể hoạt động bình thường, và nguyên nhân xuất phát từ việc ngồi quá lâu hoặc lười vận động. Người mắc phải hội chứng này sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong di chuyển hàng ngày.

Trước ống kính, Sunday hé lộ về những bất tiện cô phải đối mặt khi mắc phải hội chứng hiếm gặp: "Các cơ đơn giản là không còn hoạt động tốt. Tôi đi đứng loạng choạng suốt sau khi mắc phải hội chứng này. Tôi đã phải vật lộn rất nhiều trong cuộc sống vì nó". Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan khi hài hước chia sẻ thêm: "Mỗi lần mọi người gặp tôi, họ đều hỏi ‘Cô đã tìm lại được trí nhớ cho cơ mông chưa? Mọi thứ đã trở lại như bình thường rồi chứ?’ như 1 cách quan tâm tới tình trạng của tôi". Kim Jae Joong (DBSK) đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước tình trạng hiếm gặp mà đàn em gặp phải: "Thật bất ngờ. Anh chưa từng nghe nói đến hội chứng này trước đây".

Sunday cởi mở chia sẻ về hội chứng lạ khiến cô gặp nhiều khó khăn trong di chuyển

Jae Joong vô cùng ngạc nhiên khi lắng nghe những chia sẻ từ hậu bối

Sunday sinh năm 1987, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn với tư cách thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhà SM - The Grace. Bên cạnh những thành công trong các hoạt động nhóm, nữ idol còn ghi dấu ấn trên mặt trận solo với 1 số single ra mắt khá thành công tại thị trường Nhật Bản.

Sunday gặt hái được nhiều thành công trong các hoạt động nghệ thuật ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản

Trước Sunday, nam thần tượng đình đám Lee Hong Ki (F.T. Island) từng cởi mở chia sẻ về căn bệnh hiếm gặp ở vòng 3, khiến anh gặp phải vô vàn bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, trong lần làm khách mời trên kênh YouTube HSKorea hồi tháng 12/2023, nam ca sĩ họ Lee lần đầu tiết lộ chuyện mình mắc phải căn bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ ở vòng 3 trong nhiều năm. Theo lời nghệ sĩ họ Lee, đây là căn bệnh hiếm gặp, khiến bệnh nhân đau đớn, thậm chí mắc trầm cảm.

Lee Hong Ki chia sẻ về những khó khăn kể từ khi mắc bệnh: "Căn bệnh tôi mắc phải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày. Tôi từng phải rời khỏi buổi phát sóng giữa chừng hoặc hủy lịch trình vì những triệu chứng của bệnh. Nhiều khi tôi không thể di chuyển, lên máy bay hoặc lên sân khấu hát. Có giai đoạn tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng tới mức tôi không biết bao giờ mủ sẽ chảy ra. Tôi chỉ còn cách phải luôn mang theo quần nội y dự phòng bên mình để đối phó với những tình huống bất ngờ. Tôi đau đớn tới mức luôn cầu mong sẽ có phép màu xảy ra với mình".

Lee Hong Ki cũng mắc phải bệnh khó nói ở vòng 3. Nam nghệ sĩ từng phải rời khỏi buổi phát sóng giữa chừng vì những triệu chứng của căn bệnh này

Nguồn: Kbizoom