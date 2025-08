Ầm ĩ khắp MXH: Justin Timberlake giả mắc bệnh truyền nhiễm để che giấu thói nghiện ngập?

Vào ngày 1/8, nam ca sĩ Justin Timberlake thông báo anh đang mắc phải căn bệnh Lyme - một căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật. Bệnh có thể gây nên viêm khớp mãn tính, đặc biệt là khớp gối, liệt mặt, bệnh thần kinh, trí nhớ bị suy giảm, nhịp tim không đều. "Việc sống chung với căn bệnh này thực sự có thể khiến cả thể chất lẫn tinh thần kiệt quệ. Khi lần đầu tiên nhận được chẩn đoán, tôi thực sự bị sốc. Nhưng ít nhất điều đó cũng giúp tôi hiểu được lý do mình đang đứng trên sân khấu mà lại chịu đựng cơn đau thần kinh dữ dội, hoặc cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu" - nam ca sĩ tiết lộ.

Tình cũ Britney Spears cho biết anh cực kỳ phân vân giữa việc tiếp tục hay phải hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Forget Tomorrow . Song sau cùng, anh vẫn quyết định không từ bỏ vì niềm vui từ việc biểu diễn lớn hơn áp lực cơ thể đang phải chịu đựng. Giọng ca sinh năm 1981 thừa nhận bản thân vốn là người kín đáo và khá do dự trước khi công khai tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, lần này anh chọn chia sẻ để "có thể minh bạch hơn về những khó khăn, để chúng không bị hiểu lầm".

Justin Timberlake thông báo mắc bệnh Lyme vào ngày 1/8

Justin Timberlake nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc sức khỏe từ khán giả. Tuy nhiên cũng có người cho rằng nam ca sĩ này đang "bao biện" cho màn trình diễn nghèo nàn, kém sức sống, thường xuyên bỏ hát tại concert dù giá vé lên đến 500 USD (13,1 triệu đồng). 1 số nguồn tin thân cận tiết lộ Justin Timberlake đang kiệt sức, chán nản và thất vọng. Cuộc hôn nhân của Justin Timberlake và Jessica Biel cũng được cho là đang gặp trục trặc vì vấn đề cá nhân.

Nghiêm trọng hơn, trên mạng xã hội X bất ngờ nổi lên giả thuyết tình cũ Britney Spears dùng bệnh Lyme làm cái cớ cho việc đi cai nghiện. Theo họ, rất nhiều người nổi tiếng Âu Mỹ thông báo mắc bệnh Lyme dù môi trường sống của họ thường ít gặp bọ chét - tác nhân gây ra bệnh. Vì triệu chứng bệnh Lyme khá giống với triệu chứng của người đi cai nghiện, nên những ngôi sao này bị cho là giả bệnh Lyme, nhưng thực chất là đang đi cai nghiện.

Justin Timberlake bị nhiều cư dân mạng trên X bình luận như: "Anh ta chẳng mắc bệnh đâu, chỉ đi cai nghiện thôi", "Tôi chưa từng thấy người bị bệnh Lyme quanh tôi, tại sao chỉ có người nổi tiếng mới bị?", "Ngay cả khi bị bọ chét cắn thì số lượng con bọ mang mầm bệnh cũng rất hiếm. Người nổi tiếng toàn lợi dụng căn bệnh này", "Cùng đếm xem bao nhiêu ngày nữa thì Justin Timberlake vào trại cai nghiện", "Với người nổi tiếng, bệnh Lyme là 1 kiểu PR mới, từ Justin Bieber, Bella Hadid rồi giờ là Justin Timberlake"...

Nam ca sĩ bị nhiều người nghi ngờ dùng bệnh Lyme làm cái cớ che giấu việc đi cai nghiện

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Justin Timberlake bị nghi sử dụng chất cấm. Vào tháng 6 năm ngoái, nam ca sĩ bị bắt vì say rượu lái xe. Đôi mắt đỏ ngầu, thiếu tỉnh táo trong ảnh chụp chân dung sau khi bị bắt của Justin Timberlake được cảnh sát công bố làm dấy lên nhiều nghi vấn. Sau đó, 1 tài khoản X tiết lộ Justin Timberlake được phát hiện sử dụng "Molly, poppers, coke" (loạt chất cấm) và Truvada (một loại thuốc kháng HIV). Tài khoản này nêu rõ loạt chất cấm được phát hiện sau khi cảnh sát kiểm tra máu của Justin Timberlake vào thời điểm nam ca sĩ bị bắt vì say rượu lái xe.

Tuy nhiên tất cả mới chỉ mang tính suy đoán. Ở thời điểm bị bắt vì say rượu lái xe, cảnh sát không kết luận Justin Timberlake dùng chất cấm. Việc nam ca sĩ này dùng bệnh Lyme làm cái cớ che giấu việc đi cai nghiện cũng chỉ là giả thuyết chưa được xác minh.

Khi Justin Timberlake bị bắt vào năm ngoái, nghi vấn anh dùng chất cấm cũng rộ lên

Justin Timberlake sinh năm 1981, từng là sao nhí Disney đình đám. Anh là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam NSYNC, trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ với các ca khúc như Bye Bye Bye và It's Gonna Be Me. Đến khi solo, Justin Timberlake nổi tiếng bùng nổ, trở thành "Hoàng tử nhạc Pop" được yêu mến toàn cầu, dắt túi hàng loạt bản hit đình đám.

Tuy nhiên, đời tư của Justin Timberlake lại gây ra nhiều tranh cãi. Anh bị gán mác "kẻ hủy hoại Britney Spears", từng ép cô phá thai, lợi dụng tên tuổi của "công chúa nhạc Pop" làm bàn đạp phát triển sự nghiệp. Justin Timberlake cũng giật áo làm lộ ngực Janet Jackson trên sân khấu, khiến sự nghiệp của em gái Michael Jackson bị hủy hoại.

Britney Spears...

... và Janet Jackson là 2 nạn nhân của Justin Timberlake

