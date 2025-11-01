Hòa Minzy lên tiếng gấp

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh mới nhưng bất ngờ nhận về một bình luận khiến nữ ca sĩ phải lập tức đính chính. Cụ thể, một netizen cho biết bắt gặp quảng cáo có Hòa Minzy trên một ứng dụng liên quan đến nội dung không minh bạch, có nhiều dấu hiệu lạ dễ gây hiểu lầm. Người này nhận định nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng như giọng ca Bắc Bling không nên quảng cáo những nội dung như vậy để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín.

Dưới bình luận này, nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi, cô tỏ ra ngỡ ngàng và khẳng định bản thân không hề liên quan: "Cái gì đó ạ? Bị lừa rồi đó anh". Phản ứng của Hòa Minzy lập tức thu hút sự chú ý. Cô thẳng thắn phủ nhận thông tin sai sự thật và đồng thời cảnh báo khán giả cẩn trọng trước những hình ảnh, nội dung giả mạo sử dụng tên tuổi mình để trục lợi.

Hòa Minzy phải đính chính ngay thông tin sai sự thật

Nữ ca sĩ cảnh báo khán giả cẩn thận bị lừa gạt

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt. Trước đó, công ty của Hòa Minzy phải lên tiếng làm rõ poster có hình ảnh của nữ ca sĩ kèm theo đó là thông tin đăng ký app sẽ nhận ngay ưu đãi số tiền 30 nghìn đồng. Phía Hòa Minzy đính chính những thông tin trên là sai lệch, nữ ca sĩ hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của ứng dụng kia.

Là gương mặt có sức ảnh hưởng trong showbiz, ngoài hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn thường xuyên hợp tác quảng bá cho nhiều nhãn hàng và thương hiệu thông qua các bài đăng trên trang cá nhân. Những nội dung liên quan đến quảng cáo, hợp tác thương mại đều được cô đăng tải công khai, minh bạch trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số cá nhân, tổ chức lợi dụng hình ảnh và uy tín của Hòa Minzy để trục lợi, mạo danh nữ ca sĩ cho các mục đích lừa đảo bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trước Hòa Minzy, nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà,... cũng từng bức xúc lên tiếng vì bị các cá nhân lợi dụng tên tuổi và hình ảnh để lừa đảo khán giả nhẹ dạ khả tin.

Hòa Minzy không ít lần phải làm rõ những thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng tên tuổi mình và lừa gạt người khác

Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được khán giả đón nhận bằng tài năng thật sự. Sau nhiều năm hoạt động, Hòa Minzy đã "bỏ túi" nhiều bản hit như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình...

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, nữ ca sĩ tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Không chỉ mua nhà, tậu xe và chăm lo cuộc sống cho con trai, Hòa Minzy còn xây nhà cho bố mẹ ở quê và cô cũng là người hỗ trợ tài chính để nuôi em trai ăn học.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, Hòa Minzy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, không chỉ quyên góp tiền mà còn trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ để trao quà và hỗ trợ người dân.