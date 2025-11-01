Lisa không ngại, người ngại là người nhìn!

Lisa và các thành viên khác trong nhóm BLACKPINK vừa xuất hiện ở sân bay để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm diễn ra world tour DEADLINE tiếp theo. Tại đây, diện mạo khác thường của nữ idol sinh năm 1997 nhận được chú ý lớn. Thoạt nhìn, nhiều người không tin vào mắt mình, tưởng Lisa... mặc đồ lót ra sân bay! Chủ đề "Hình ảnh Lisa mặc 'đồ lót' tại nơi công cộng" cũng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhưng hóa rất tất cả chỉ là hiểu lầm. Lisa không hề táo bạo đến mức đó. Em út nhóm BLACKPINK đã mặc áo crop top, quần jean đen cùng chiếc áo khoác có in hình đồ lót bên ngoài, chứ không phải cô thực sự mặc nội y ra ngoài.

Lisa (BLACKPINK) xuất hiện ở sân bay với outfit độc lạ

Thoạt nhìn, người ta tưởng nữ idol sinh năm 1997 mặc đồ lót ra sân bay

Sự thật là Lisa đã diện 1 chiếc áo khoác có in hình đồ lót bên ngoài

Trên mạng xã hội, hình ảnh chiếc áo độc lạ mà Lisa mặc tại sân bay nhanh chóng gây bão và thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Nhiều fan khen Lisa dám thử nghiệm, mặc lên người chiếc áo "không nghiêm túc" trên. Lisa mặc đồ rất tự tin, còn netizen là người nhìn, mới là người cảm thấy ngại thay cho cô nàng. Bên cạnh đó, cũng có tranh cãi về tính nhạy cảm của trang phục dễ gây hiểu lầm tai hại của Lisa.

Trang phục sân bay kỳ lạ khiến Lisa vướng tranh cãi trái chiều

Thời gian qua, Lisa nhận nhiều ý kiến trái chiều với những bộ cánh bị cho là ngắn cũn cởn hoặc hở hang quá mức, cùng những động tác vũ đạo gợi cảm "nhức mắt" bên các vũ công nam trong các buổi biểu diễn.

Một bộ phận khán giả chỉ trích Lisa ngày càng hở bạo khoe thân thiếu tinh tế và phản cảm. Ngược lại, cũng có người cho rằng nữ ca sĩ chỉ đang thể hiện phong cách âm nhạc cá tính và hiện đại theo tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế. Lisa đang mở rộng hoạt động solo tại thị trường phương Tây, việc thử nghiệm hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng có thể xem là bước đi tất yếu để khẳng định dấu ấn riêng.

Nhìn vào tần suất hở bạo của Lisa, khán giả không khỏi "nóng mặt" và nghi vấn cô cố ý mặc hở khoe thân để gây chú ý

