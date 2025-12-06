Ngọc nữ duy nhất của Running Man say xỉn giữa buổi ghi hình, netizen phát hoảng khi biết 1 tình trạng đáng báo động

Vào hôm 4/12, Song Ji Hyo đã xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và gây chú ý khi tiết lộ về tửu lượng của mình. Theo lời nữ diễn viên, cô có thể uống được "4-5 lon bia" hoặc "2 chai bia và 1 chai soju". Nhưng hóa ra, đây vẫn chưa phải mức tối đa mà "ngọc nữ Running Man" có thể tiêu thụ được.

1 staff trong ekip hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về tửu lượng của Song Ji Hyo: "1 bài báo ngày trước có nói rằng ‘Chế độ ăn uống hàng ngày của Song Ji Hyo là nhịn ăn cho đến 5 giờ chiều rồi sau đó ăn món phụ kèm với đồ uống". Song Ji Hyo từng uống 8 chai soju với 1 người bạn". Trước ống kính, nữ minh tinh xác nhận thông tin có thể uống tận 8 chai soju: "Việc tiêu thụ tới 8 chai soju xảy ra khi tôi còn trẻ, đó là sự thật đấy" .

Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Song tiết lộ thông tin gây lo ngại liên quan tới tần suất sử dụng rượu bia: "Cho đến 2 tuần trước, tôi vẫn duy trì việc uống (rượu bia) 5 lần trong 1 tuần". Đáng chú ý, Song Ji Hyo lộ rõ dấu hiệu ngày càng say xỉn hơn sau mỗi cốc bia ngay giữa buổi ghi hình, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hình ảnh Song Ji Hyo say xỉn ngay giữa buổi ghi hình đã gây xôn xao mạng xã hội

Cũng trong clip mới đây, "ngọc nữ Running Man" cho biết cô đang cân nhắc việc giảm bớt 1 chút lượng rượu bia tiêu thụ vào năm 2026, nhưng đồng thời cũng thẳng thừng từ chối ý tưởng từ bỏ hoàn toàn đồ uống có cồn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen yêu cầu Song Ji Hyo không nên khoe về tửu lượng 1 cách công khai như vậy, đồng thời khuyên nữ diễn viên nên chú ý tới sức khỏe của bản thân. Theo những khán giả này, mỹ nhân họ Song hiện đã nghiện bia rượu và điều này về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của cô.

Công chúng đồng loạt gửi gắm thông điệp về sức khỏe tới "ngọc nữ Running Man": "Song Ji Hyo cũng ngoài 40 tuổi rồi còn gì. Cô ấy sẽ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục tình trạng nghiện bia rượu như vậy", "Cô ấy đã trở thành người nghiện rượu bia rồi", "Nữ diễn viên cần ngừng khoe khoang về tửu lượng của mình. Điều này không khác gì 1 người hút thuốc tự hào khoe về số gói thuốc họ hút được trong 1 ngày. Nhưng tôi nghĩ nghiện rượu đáng lo ngại hơn nghiện thuốc lá" ...

Fan hy vọng nữ diễn viên nên chú ý tới sức khỏe của bản thân

Song Ji Hyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong, Running Man ... Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách

