Song Ji Hyo - ngọc nữ duy nhất của Running Man Hàn Quốc - gần đây đã đến TP.HCM quay 1 chương trình truyền hình du lịch, khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. Trong vài hình ảnh được tung ra vào ngày 1/12, "mợ ngố" xuống phố với trang phục giản dị áo thun trắng, quần vải thụng, để tóc tết 2 bên trẻ trung và đội nón lá.

Trong chuyến đi, Song Ji Hyo trải nghiệm nhiều món ngon như cơm tấm, bánh xèo, thịt nướng, gỏi cuốn... Trong đó, nữ diễn viên đã có lần đầu ăn thử trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là một trong những món ăn được liệt vào danh sách khó ăn, thậm chí kinh dị đối với người nước ngoài. Trước khi ăn thử, Song Ji Hyo tỏ ra hào hứng, nhưng cũng có phần sợ sệt, chần chừ không dám thử. Sau khi lấy hết can đảm "thử thách" chính mình, minh tinh Hàn Quốc đã ăn thử. Sau khi thưởng thức, cô đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú vì trứng vịt lộn ngon ngoài sức tưởng tượng.

Song Ji Hyo ban đầu tỏ ra sợ sệt, dè dặt không dám ăn trứng vịt lộn

Nhưng sau khi ăn thử, cô bất ngờ vì món ăn ngon ngoài sức tưởng tượng

Ngoài hột vịt lộn, nữ diễn viên Hàn còn ăn cơm tấm...

... và gỏi cuốn 1 cách ngon lành

Hình ảnh Song Ji Hyo rong ruổi khắp TP.HCM trải nghiệm ẩm thực Việt được chia sẻ khắp mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước việc 1 ngôi sao Hàn Quốc học tiếng Việt để chào hỏi, gọi món và chẳng ngại thưởng thức các món ngon tại mảnh đất hình chữ S. Nhìn cách Song Ji Hyo ăn ngon lành trứng vịt lộn, cơm tấm, gỏi cuốn, bánh xèo..., người hâm mộ hài hước cho biết họ muốn bắt "ngọc nữ" xứ Hàn về làm dâu Việt.

Song Ji Hyo nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man... Đặc biệt, việc tham gia Running Man đã giúp Song Ji Hyo nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Trong chương trình, cô được gọi là "át chủ bài" nhờ tính cách lăn xả, mưu trí. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.