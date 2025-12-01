Sự xuất hiện của Suzy tại Việt Nam những ngày qua đang khiến mạng xã hội sôi sục. Nữ diễn viên Hàn Quốc sang Hà Nội để quay hình cho bộ phim mới, và khoảnh khắc Suzy để mặt mộc chạy bộ quanh Hồ Tây khiến netizen Việt bùng nổ.

Cộng đồng fan Kpop lẫn khán giả Việt liên tục chia sẻ hình ảnh, clip, cập nhật từng khoảnh khắc của Suzy tại Việt Nam. Và giữa cơn sốt ấy, một nhân vật bất ngờ chiếm spotlight theo cách cực duyên dáng, đó chính là Bi béo - con trai NSND Xuân Bắc.

Suzy gây sốt khi sang Việt Nam quay phim mới

Trên trang cá nhân, Bi béo đăng tải dòng trạng thái kể chuyện như thật về buổi hẹn của cậu và Suzy. Trong bài viết, con trai NSND Xuân Bắc kể rằng trưa nay vừa đi ăn cùng Suzy, thậm chí còn "bảo vệ sự riêng tư" cho cô bằng việc từ chối lời xin chụp hình của một bạn fan tưởng tượng. Màn kể chuyện theo vibe "fanboy mộng mơ" khiến dân mạng bật cười vì vừa đáng yêu vừa lầy lội.

Điều thú vị nằm ở chỗ ai cũng hiểu đây chỉ là câu đùa vui, nhưng cách Bi Béo diễn đạt lại quá duyên, quá chân thật khiến câu chuyện lan nhanh trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận để lại loạt bình luận rằng Bi béo đúng là "con nhà có khiếu", thừa hưởng sự duyên dáng từ bố, và đặc biệt là biết cách bắt trend rất khéo.

Dù biết đây chỉ là màn joke vui, dân mạng vẫn nhiệt tình chia sẻ. Nhiều fan Suzy cũng vui vẻ vào đùa theo và cảm ơn Bi béo đã chở che nữ diễn viên.

Bi béo gây sốt với dòng trạng thái chuẩn "fan boy đỉnh cao"

Bi béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên), con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?, Bi béo được khán giả vô cùng yêu mến bởi tính cách hài hước và những biểu cảm cực "lầy lội". Không chỉ vậy, Bi còn sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Giờ đây, ở tuổi 16, Bi béo đã khác xưa rất nhiều. Cậu cao lớn vượt trội, có phần điềm đạm hơn nhưng vẫn không đánh mất vẻ tinh nghịch quen thuộc. Theo chia sẻ từ NSND Xuân Bắc, Bi béo và anh trai hiện đang theo học tại một trường tư thục song ngữ nổi tiếng. Điều mà gia đình anh luôn hướng đến khi dạy con không phải là thành tích hay sự nổi tiếng, mà là khả năng sống độc lập, biết yêu thương và có trách nhiệm.

Bi béo hiện tại đã cao lớn, chững chạc hơn

Từ cậu bé lém lỉnh, nghịch ngợm, thích "bắt bẻ" bố Xuân Bắc trong từng câu nói, Bi béo giờ trở thành thiếu niên chững chạc, tự tin nhưng vẫn nguyên vẹn "chất hài thấm vào máu". Hồi tháng 8, Bi béo lấy tên Thiên Ngự Nguyên debut bằng MV T9, remake từ ca khúc đang hot TikTok Anh Vui theo đúng phong cách MCK. Thả nhạc không cần báo trước, Bi béo vẫn gây sốt khắp các nền tảng. MV T9 quay theo style không thể "cây nhà lá vườn" hơn đã thu về 2 triệu view sau 6 ngày đăng tải.