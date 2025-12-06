Thanh Khoa được biết tới sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, Hoa khôi Đại học Hutech 2019. Người đẹp sinh năm 1994 từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, Miss World Vietnam 2019. Năm 2022, Thanh Khoa tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào Top 10 chung cuộc.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu 9x mới đây chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc được bạn trai Việt kiều cầu hôn lãng mạn trên trực thăng. Người đẹp sinh năm 1994 cho biết nửa kia đã tỏ tình với cô tới 3 lần trong suốt 5 năm qua.

"Cám ơn anh đã kiên nhẫn tỏ tình tới 3 lần trong 5 năm qua. Biết hạnh phúc vậy đã nhận lời từ lần đầu tiên rồi", Thanh Khoa cho hay. Dàn sao Việt là diễn viên Anh Đức, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tâm Như... đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Thanh Khoa.

Hoa hậu Thanh Khoa công khai khoảnh khắc được bạn trai Việt kiều cầu hôn

Được biết, anh đã kiên nhẫn cầu hôn người đẹp 9x 3 lần trong suốt 5 năm qua

Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi

Thanh Khoa lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn và có hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, người đẹp 9x đã phải tạm gác chuyện học hành để đi làm, phụ giúp gia đình.

Cô từng chia sẻ: "Tôi biết ơn hoàn cảnh sống đã rèn cho bản thân sự mạnh mẽ, bản lĩnh. Giờ tôi không còn sợ khó khăn, thử thách nào cũng dám đương đầu".

Năm 2019, người đẹp sinh năm 1994 vượt qua nhiều thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Sinh viên Thế giới

Hành trình chạm đến các danh hiệu của cô cũng không hề dễ dàng. Năm 2016, dù được kỳ vọng tại Hoa khôi Áo dài, Thanh Khoa buộc phải rút lui vì hạn chế về học lực. Không bỏ cuộc, cô quyết tâm vừa học bổ túc vừa đi làm để hoàn thiện trình độ văn hóa và tìm kiếm cơ hội trở lại.

Nhờ nỗ lực bền bỉ, Thanh Khoa đã đậu đại học và trau dồi được khả năng ngoại ngữ. Chính sự nỗ lực ấy đã giúp cô tỏa sáng tại Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 và được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.