HIEUTHUHAI liên quan gì tới chuyện hẹn hò của Dương Domic và Linh Ka?

Sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi, tên tuổi của Dương Domic được khán giả quan tâm hơn cả. Vừa qua, hình ảnh Dương Domic và Linh Ka sánh đôi hẹn hò tại Pháp đã gây xôn xao mạng xã hội. Là 2 nhân vật chính, mọi thông tin của cặp đôi nhanh chóng rơi vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, một cái tên khác bất ngờ được đem ra so sánh với Dương Domic chính là rapper HIEUTHUHAI. Nhiều người nổ ra những tranh luận không ngớt về cách phản ứng đối lập của hai sao nam này trước thông tin có bạn gái. Trong khi HIEUTHUHAI không ngần ngại nói về nửa kia thì Dương Domic lại nhiều lần phủ nhận chuyện tình cảm với công chúng.

Linh Ka và Dương Domic vướng nghi vấn hẹn hò khi bị tóm hình ảnh bên nhau tại Paris

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Vào tháng 6/2025, loạt ảnh tại photobooth ghi lại cảnh Tăng Mỹ Hàn dịu dàng hôn má HIEUTHUHAI đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò nhưng qua loạt hint chất lượng, ai cũng biết mối quan hệ "không công khai không giấu kín" của cặp đôi.

HIEUTHUHAI từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2023, anh từng chia sẻ lý do không công khai bạn gái là để bảo vệ cô trước những điều tiêu cực.

Anh chia sẻ: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Chuyện tình cảm của Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI được quan tâm suốt thời gian qua

HIEUTHUHAI từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm

Trái với HIEUTHUHAI, khi xuất hiện loạt hint hẹn hò giữa Dương Domic và Linh Ka, nam ca sĩ gen Z từng phủ nhận khá quyết liệt. Khoảng hơn 1 năm trước, ca sĩ gen Z chia sẻ: "Về những câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm cá nhân, Dương luôn mong muốn được tất cả khán giả tôn trọng trong những câu chuyện cá nhân, những lời đồn hoặc nghi vấn xung quanh Dương sẽ không phản hồi vì đây là quyền riêng tư của Dương, là niềm vui và hạnh phúc riêng. Khi thời điểm phù hợp và Dương có được một mối quan hệ đủ nghiêm túc và chắc chắn, với sự đồng ý của người liên quan, Dương sẽ chia sẻ tin vui đó cho khán giả".

Tại concert 3 Anh trai say hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình cuối năm 2024, Dương Domic tiết lộ đang độc thân, phủ nhận chuyện hẹn hò.Khi Trấn Thành hỏi đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, nam ca sĩ khẳng định "chưa". Giọng ca sinh năm 2000 tuyên bố chắc nịch hiện tại chỉ có âm nhạc mà thôi.

Cư dân mạng liền rộ tranh cãi trái chiều khi Dương Domic trước đó đã liên tục phủ nhận chuyện hẹn hò với Linh Ka. Nhiều người cho rằng anh lo ngại vấn đề mất fan, nên cố gắng từ chối đến cùng. Tuy nhiên số khác lại bênh vực Dương Domic, cho rằng chuyện tình cảm là việc cá nhân. Là người nổi tiếng, việc giữ kín chuyện hẹn hò cũng là điều dễ hiểu.

Linh Ka và Dương Domic từng bị tóm loạt hint yêu đương trước đó

Nam ca sĩ sinh năm 2000 từng khẳng định chắc nịch chưa yêu cô gái Hà Nội nào tại concert Anh trai say hi