Sau thời gian hoạt động trong showbiz Việt, nghệ sĩ Thanh Hiền đã tích lũy được gia tài khủng gồm hơn 900 vai diễn. Bộ phim gần nhất nghệ sĩ để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả chính là vai má Hai trong Lật mặt. Ngoài đời thực, NS Thanh Hiền có cuộc hôn nhân với chồng phong độ.

Khi tham gia một chương trình, nghệ sĩ còn chia sẻ về chuyện hôn nhân thăng trầm. NS Thanh Hiền từng đối mặt với tiểu tam vì chồng là người điển trai, hào hoa. Thậm chí, NS Thanh Hiền bộc bạch từng chứng kiến tiểu tam viết tên của chồng bà và người này ở trên áo. Không tức giận hay đòi gặp mặt để giải quyết, nghệ sĩ lại thản nhiên giặt sạch sẽ áo cho chồng.

NS Thanh Hiền cho hay: "Những năm ông còn trẻ, ông cũng hay có bồ lắm đó. Khi ông ấy về bên cô bồ, cô muốn chọc tức tôi, cô ấy viết tên chồng tôi và tên cô ấy vào cổ áo và vạt áo tùm lum. Nhưng về tôi vẫn giặt sạch sẽ áo, cho ông ấy đi. Mình làm như vậy để cho người ta thấy mình không quan tâm tới, đi đâu cho đã đi, rồi về già 'lá rụng về cội'".

Nghệ sĩ Thanh Hiền giãi bày chuyện chồng từng có tiểu tam

Theo nghệ sĩ Thanh Hiền chia sẻ, thời còn trẻ chồng của bà là người đào hoa

Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ bộc bạch về chuyện gia đình với công chúng

Diễn viên Thanh Hiền, sinh năm 1954, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt phúc hậu, vì thế bà thường được giao những vai người mẹ, người bà chất phác, tảo tần và giàu lòng nhân ái trên màn ảnh.

Bà từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng sét trong mưa, Không lối thoát, Con gái chị Hằng… Vừa qua, nghệ sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải.

Nghệ sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải

Nghệ sĩ Thanh Hiền bén duyên với diễn xuất khi ở tuổi ngoài 50

Nghệ sĩ Thanh Hiền cho biết hiện tại bà tìm thấy niềm vui từ công việc diễn xuất, những ngày trên phim trường và thời gian quây quần bên gia đình. Về những lùm xùm và ồn ào trong showbiz, nghệ sĩ cho biết không bận tâm và phán xét. "Lớn tuổi rồi, tôi chỉ lo làm việc và tận hưởng niềm vui cuộc sống mỗi ngày thôi", NS Thanh Hiền bộc bạch.