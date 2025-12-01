Đầu năm 2025, diễn viên Trúc Anh từng tiết lộ đạt cân nặng hơn 80kg. Việc đột ngột tăng cân mất kiểm soát khiến cô tự ti, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1998 còn đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe như bị mụn, rạn da, rụng tóc...

Thời gian qua, Trúc Anh vẫn đều đặn chia sẻ clip mới trên mạng xã hội. Ở kênh TikTok có hơn 800.000 người theo dõi, nữ diễn viên 9x cho biết hiện tại đang tập luyện đều đặn mỗi ngày. Cô chia sẻ: "Thói quen tôi đang cố gắng duy trì, vận động mỗi ngày 45-60 phút không bỏ bữa sáng, ưu tiên bữa sáng giàu protein, tẩy tế bào chết tuần/1 lần. Chăm da để tới lúc về dáng da vẫn ok nha các bạn".

Dù hiện tại chưa lấy lại vóc dáng của trước kia nhưng cư dân mạng dành lời khen cho năng lượng tích cực, nụ cười tỏa nắng của Trúc Anh. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả để lại bình luận khích lệ, hy vọng cô sớm trở lại với màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Trúc Anh đang duy trì chế độ tập luyện đều đặn mỗi ngày

Cô cho biết hàng ngày đều vận động từ 45-60 phút

Ngọc nữ màn ảnh Việt vẫn đang tập trung vào quá trình giảm cân, lấy lại vóc dáng trước kia

Khán giả mong Trúc Anh sớm tái xuất màn ảnh nhỏ

Trúc Anh đã bắt đầu ăn uống khoa học hơn từ tháng 3/2025. Sau đó, cô đã giảm thành công khoảng 10kg. "Trước, trong và sau Tết 2025 cân nặng trên 80kg xấp xỉ 81,82kg. Khúc này sốc quá tôi quên chụp lại", cô từng cho hay.

Việc tăng cân đột ngột khiến cô gặp phải những vấn đề về tâm lý. "Hành trình này gian nan, vất vả, đôi khi tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Tôi không dám từ bỏ vì tình yêu đời này không cho phép và đang cố gắng hết sức. Tôi bị rạn da do tăng cân đột ngột, rụng tóc. Tôi phải cắt tóc ngắn để tóc mọc lại, chấp nhận sự thật mình bị bệnh", Trúc Anh chia sẻ.

Trúc Anh bắt đầu ăn uống khoa học hơn từ tháng 3/2025, giảm thành công khoảng 10kg



Từng được kỳ vọng là cái tên sáng giá trong lĩnh vực diễn xuất, Trúc Anh bất ngờ ở ẩn suốt gần 3 năm. Trong thời gian đó, nữ diễn viên cho biết cô ngưng hoạt động để tập trung điều trị sức khỏe.

Nữ diễn viên chia sẻ về lý do ở ẩn: "Tôi không bao giờ mong điều này xảy ra với ai bởi vì chỉ khi trải qua rồi mới biết sự đáng sợ của nó. Tôi sợ xã hội và cũng không muốn gặp một ai. Tôi không thể giải thích về tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Sau đó về nhà, dù cố gồng cứng người vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua mới biết".

Trúc Anh từng bị mắc nhiều bệnh tâm lý, rối loạn cảm xúc và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ

Trúc Anh từng ghi dấu ấn với ngoại hình trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên qua loạt phim như Ngốc ơi tuổi 17, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Thiên thần hộ mệnh... Về đời sống cá nhân, Trúc Anh từng dính tin đồn hẹn hò đạo diễn Nhu Đặng. Tuy vậy, đến đầu tháng 3, cô bất ngờ xác nhận mình đang độc thân. Đạo diễn Nhu Đặng cũng đã công khai người yêu mới.