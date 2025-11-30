Show truyền hình đình đám Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung mùa 1 (2013) đã đi sâu vào tiềm thức của khán giả. Trong dàn sao nhí xuất hiện ở chương trình, Thiên Thiên (sinh năm 2007) - con trai siêu mẫu Trương Lượng, nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng.

Tới sáng 30/11, Thiên Thiên bất ngờ bị tố làm cho 1 bạn nữ cùng lớp mang bầu khi đang du học ở Mỹ. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ 1 bài đăng bóc phốt trên mạng xã hội có nội dung: "Người bố nổi tiếng bán món lẩu đường phố ma lạt thang đã mở 1 chuỗi cửa hàng. Sau đó, anh đã gửi người con trai thích gây rắc rối của mình ra nước ngoài. Ở nước ngoài, con trai anh đã làm cho bạn học nữ có thai".

Ngay lập tức, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý về phía Trương Lượng - Thiên Thiên, âu cũng là bởi cặp bố con này có nhiều đặc điểm trùng khớp với dữ kiện được nêu ra. Đầu tiên khi gõ từ khóa "Trương Lượng ma lạt thang", công chúng dễ dàng tìm ra được thông tin về 1 chuỗi cửa hàng. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Thiên đang du học ở Mỹ và từng gây rắc rối khi lộ ảnh hẹn hò, hôn hít bạn gái khi chỉ mới 14 tuổi.

Thiên Thiên bất ngờ bị tố làm cho bạn nữ cùng lớp có thai khi đang du học

Thiên Thiên từng khiến dư luận sốc nặng khi lộ ảnh ôm ấp, hôn bạn gái vào năm 14 tuổi

Thông tin Thiên Thiên bị tố làm cho bạn học mang bầu đã khiến dư luận xứ Trung dậy sóng. Ngay giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", Trương Lượng đã chính thức lên tiếng về vụ ồn ào liên quan tới quý tử Thiên Thiên. Theo đó, nam siêu mẫu họ Trương khẳng định những cáo buộc lan truyền trên mạng về con trai anh là vô căn cứ và hoàn toàn bịa đặt.

Đại diện của Trương Lượng cho biết thêm, tin đồn mới đây đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của gia đình nam siêu mẫu. Đồng thời, công ty quản lý còn tuyên bố sẽ thực hiện hành động pháp lý để đối phó với tình trạng tung tin đồn sai sự thật gây tác động tiêu cực tới gia đình nam ngôi sao.

Ngoài ra, cửa hàng "Trương Lượng ma lạt thang" nói trên cũng không phải do siêu mẫu họ Trương mở mà vốn thuộc sở hữu của 1 người trùng tên với anh.

Trương Lượng ra thông báo cảnh cáo các blogger Trung Quốc lan truyền thông tin sai sự thật về thành viên trong gia đình anh: "Cảnh sát đã vào cuộc. Không gian mạng không phải là nơi không có luật pháp. Xin hãy ngừng lan truyền những cáo buộc vô căn cứ về con trai tôi"

Thiên Thiên từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với hình ảnh 1 cậu bé hay khóc nhưng thương bố khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung mùa 1 (2013). Sau khi nổi tiếng nhờ chương trình này, Thiên Thiên góp mặt trong 1 số show truyền hình, dự án phim, trong đó phải kể đến bom tấn Truy Lùng Quái Yêu.

Hồi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Thiên Thiên chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ tính cách trong sáng, dễ thương

Hiện tại, Thiên Thiên đã trở thành 1 chàng trai 18 tuổi cao hơn 1m90

Nguồn: Koreaboo