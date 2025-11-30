Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao khi lan truyền đoạn clip Otis Nhật Trường và Quỳnh Trang - em vợ của Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện cùng nhau, có cử chỉ thân mật. Từ khoảnh khắc nắm tay, trao nhau ánh mắt tình tứ, cư dân mạng đồng loạt đặt nhiều vấn đề. Vì Otis Nhật Trường chưa xác nhận mối quan hệ hiện tại với bạn gái Thảo Trang, Quỳnh Trang cũng chỉ úp úp mở mở về danh tính chồng nên cả hai bị netizen tranh cãi, bàn tán trái chiều.

Tối 30/11, Quỳnh Trang chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận toàn bộ nghi vấn. Cô viết: "Em cần anh chị vào cuộc lấy lại công bằng cho em. 2 đứa lần đầu tiên gặp nhau, cũng e dè dữ lắm. Bởi cái miệng cô Diễm (Lê Dương Bảo Lâm) chửi 2 đứa dữ quá nên có 1 cái clip nó dễ thương muốn xỉu".

Với chia sẻ này, Quỳnh Trang khẳng định đoạn clip gây bão chỉ là khoảnh khắc vui vẻ, đu trend trong lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không phải tình huống tình cảm như nhiều người suy đoán. Cô còn dí dỏm đổ "tội" cho anh rể đã tạo nên tình huống khiến cư dân mạng hiểu lầm. Lê Dương Bảo Lâm cũng từng "ghép đôi" em vợ với Song Luân.

Quỳnh Trang sở hữu gần 700 nghìn người theo dõi, được biết đến là em vợ của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Quỳnh Trang sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách hoạt bát và thường xuyên xuất hiện trong các vlog gia đình. Dù không hoạt động showbiz, cô cũng được yêu thích bởi hình ảnh gần gũi, duyên dáng, không màu mè.

Quỳnh Trang là mẹ bỉm 2 con, cô hiếm khi chia sẻ về chồng. Lê Dương Bảo Lâm từng úp mở chồng Quỳnh Trang xuất khẩu lao động

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997, được biết đến qua các dự án phim chiếu mạng của nhóm FAPTV như Chàng Trai Của Em, Chàng Trai Năm 17, Thanh Xuân Ký, Friendzone… Otis gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh như bạn trai nhà bên thời thanh xuân. Gần đây, Otis tham gia Anh Trai Say Hi nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Otis từng ngồi "ghế nóng" show hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ, kết duyên với hotgirl Thảo Trang, cả hai có mối tình được nhiều người ngưỡng mộ. 1 năm bên nhau, cả hai xác nhận đã đường ai nấy đi. Sau 3 tháng, cả hai tái hợp. Cho đến gần đây, cặp đôi huỷ theo dõi nhau, dấy lên nghi vấn chia tay.