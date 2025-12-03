2 lần "nói dối" của Dương Domic

Thông tin hot nhất trong sáng 3/12 chính là Dương Domic và Linh Ka vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai bị tóm dính hình ảnh sánh đôi đi du lịch ở Pháp. Khoảnh khắc này của cặp đôi đã nhanh chóng viral, được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Giữa lúc netizen bàn tán rầm rộ chuyện tình cảm, chia sẻ cũ của Dương Domic cũng bị đào lại. Khoảng hơn 1 năm trước, ca sĩ gen Z và hot girl này đã dính tin đồn có mối quan hệ đặc biệt. Cụ thể vào tháng 8/2024, Dương Domic đăng tải dòng trạng thái: "Yêu Ka Hát nên mọi người đặt biệt danh là KH". Netizen cho rằng anh đang ngầm xác nhận chuyện tình cảm với Linh Ka.

Tuy nhiên sau đó, bài viết này của Dương Domic đã bị xóa khỏi trang cá nhân. Ca sĩ gen Z lên tiếng đính chính cho biết "Yêu Ka Hát - trong đó 'K' và 'H' được ekip hướng đến một tính từ đáng yêu mà fan đang gọi Dương - Bống Khờ.

Anh chia sẻ: "Về những câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm cá nhân, Dương luôn mong muốn được tất cả khán giả tôn trọng trong những câu chuyện cá nhân, những lời đồn hoặc nghi vấn xung quanh Dương sẽ không phản hồi vì đây là quyền riêng tư của Dương, là niềm vui và hạnh phúc riêng. Khi thời điểm phù hợp và Dương có được một mối quan hệ đủ nghiêm túc và chắc chắn, với sự đồng ý của người liên quan, Dương sẽ chia sẻ tin vui đó cho khán giả".

Netizen đang lan truyền chóng mặt hình ảnh được cho là ca sĩ Dương Domic và hot girl Linh Ka xuất hiện tại Pháp

Dương Domic từng gây xôn xao vì bài đăng được cho là ngầm xác nhận tình cảm với Linh Ka

Anh cho biết đó là cách chơi chữ nhưng vì thấy netizen hiểu lầm bài viết nên đã xóa bài đăng

Trong một lần khác, Dương Domic có màn công khai phủ nhận tình cảm với Linh Ka. Cụ thể trong đêm concert 3 Anh trai say hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12/2024, Dương Domic được Trấn Thành hỏi đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, nam ca sĩ khẳng định "chưa". Giọng ca sinh năm 2000 tuyên bố chắc nịch hiện tại chỉ có âm nhạc mà thôi.

Từ loạt hint rõ mồn một tới hình ảnh kè kè bên nhau tại Pháp, mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka khiến công chúng thêm phần chắc chắn. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên rối rắm hơn chính là việc Dương Domic từng hai lần phủ nhận, khiến dư luận cho rằng anh “nói dối”, né tránh tình cảm với hotgirl sinh năm 2002. Một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ lo sợ công khai yêu đương sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và lượng fan, dẫn đến việc luôn chọn cách né tránh hoặc trả lời lấp lửng.

Trong đêm concert 3 Anh trai say hi, Dương Domic khẳng định chưa từng yêu cô gái người Hà Nội và đang tập trung cho âm nhạc

Dương Domic vướng tranh cãi khi bị soi đã 2 lần phủ nhận chuyện tình cảm với Linh Ka

Tin đồn hẹn hò giữa Linh Ka và Dương Domic bắt đầu rộ lên khi cư dân mạng phát hiện bài đăng ẩn ý của hot girl trên trang cá nhân. Trong bài viết, Linh Ka chia sẻ hình ảnh “sóng biển” kèm dòng chú thích bằng tiếng Hàn mang tính động viên. Điều trùng hợp là cô đăng tải chỉ một ngày sau khi Dương Domic hoàn thành sân khấu Sóng Vỗ Vỡ Bờ tại Anh Trai Say Hi. Việc Linh Ka viết caption tiếng Hàn được nhiều người cho rằng có chủ ý hướng đến nam ca sĩ, bởi Dương Domic từng có thời gian sang Hàn làm thực tập sinh.

Không lâu sau, các “thám tử mạng” tiếp tục phát hiện cả hai sở hữu nhiều món đồ giống hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, mũ lưỡi trai đến trang phục, bất kỳ món đồ nào Linh Ka từng diện thì Dương Domic cũng bị soi là có phiên bản tương tự. Dù họ đăng ảnh ở những thời điểm khác nhau, cư dân mạng vẫn nhanh chóng ghép lại và tìm ra loạt điểm chung đáng ngờ. Ngoài ra, việc cả hai âm thầm theo dõi nhau trên Instagram càng khiến nghi vấn hẹn hò trở nên sôi nổi hơn.

Dương Domic và Linh Ka từng bị tóm hàng loạt hint hẹn hò trước đó

Cả hai bị soi sử dụng nhiều món đồ đôi như vòng tay, đồng hồ...

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với Dương Domic, Linh Ka từng gây chú ý với tin đồn hẹn hò Will. Từ năm 2019, cư dân mạng đã soi được loạt hint cho thấy cả hai cùng du lịch Singapore. Dù không ai lên tiếng xác nhận nhưng qua những tương tác trên mạng xã hội và nhiều khoảnh khắc bị team qua đường bắt gặp khiến netizen gần như mặc định họ từng là một đôi.