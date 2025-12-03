Kim Tuyến nói một câu về mối quan hệ với Đồng Ánh Quỳnh nhưng ai mà tin!

Một trong những cặp đôi được cư dân mạng bật chế độ theo dõi sát sao chính là Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Cặp đôi này liên tục dính như sam ở các sự kiện lớn nhỏ. Thậm chí trong group chat của Kim Tuyến còn liên tục cập nhật hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh. Hành động đáng ngờ của cặp đôi khiến cư dân mạng nghi ngờ về mối quan hệ thực sự.

Mới đây, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, diễn viên Kim Tuyến khiến mạng xã hội xôn xao khi nhắc tới Đồng Ánh Quỳnh. Trước đông đảo netizen, nữ diễn viên sinh năm 1987 nói thẳng: "Thực sự ra đi chung vậy thôi chứ cũng không thích nhau đâu".

Sau đó, cô còn chĩa máy quay sang phía Đồng Ánh Quỳnh và đặt câu hỏi: "Đi chung vậy thôi chứ đâu thích nhau mấy, mình ấy". Đồng Ánh Quỳnh liền đáp lời: "Giờ ý chị sao, chị muốn sao". Thực tế Kim Tuyến chỉ đang nói trêu đùa mà thôi. Trên sóng livestream, Đồng Ánh Quỳnh còn thể hiện sự quan tâm rõ mồn một khi cài khuy áo cho Kim Tuyến.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cùng livestream trò chuyện với cư dân mạng

Đồng Ánh Quỳnh còn thể hiện tình cảm bằng hành động cài khuy áo cho Kim tuyến

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình. Sau khi bị netizen soi ra loạt chi tiết đáng ngờ, cặp đôi này vẫn liên tục xuất hiện bên nhau.

Trong group chat có hơn 61.000 thành viên, Kim Tuyến vừa qua còn đăng tải hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh. Kim Tuyến còn viết đầy ẩn ý: “Outfit tối thứ 7 hẹn hò. Không nói thì bảo là không quan tâm, nói thật thì lại bảo: ‘Sao em chê người ta’. Vậy ai mới là người không quan tâm?”.

Động thái này ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên đang ngầm thừa nhận mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Đồng Ánh Quỳnh. Trong group chat riêng với fan, hình ảnh liên quan đến Đồng Ánh Quỳnh cũng xuất hiện dày đặc, được Kim Tuyến cập nhật thường xuyên, càng làm dấy lên nghi vấn tình cảm của cả hai.

Kim Tuyến được cho là ngầm xác nhận đang hẹn hò Đồng Ánh Quỳnh trong group chat Instagram

Trong một livestream khác, Kim Tuyến khẳng định hiện tại đã có người yêu. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu.

Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này của cô khiến netizen rần rần bàn tán cho rằng đang có ý thừa nhận chuyện tình cảm với Chị đẹp.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến kè kè bên nhau không rời trong suốt thời gian qua