Giữa tháng 8/2025, rapper Hà Lê và vợ Gia Linh thông báo tin vui gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới. Thời điểm đó, nhiều sao Việt và đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Sáng 1/12, Hà Lê hạnh phúc chia sẻ hình ảnh con đầu lòng trên trang cá nhân, thông báo bà xã đã vượt cạn thành công. Nam rapper tiết lộ nhóc tỳ có tên đầy đủ là Lê Chiêu Linh. "Con xin chào các cô, các chú các bác, các ông các bà ạ. Con tên là Lê Chiêu Linh ạ. Mẹ con là Nguyễn Gia Linh, là siêu nhân số 1 vũ trụ này ạ", anh viết. Sau gần 3 năm về chung một nhà, Hà Lê và vũ công Gia Linh đã chào đón thành viên mới.

Hà Lê thông báo tin vui con đầu lòng chào đời vào sáng 1/12

Trước đó, bà xã Hà Lê liên tục cập nhật hình ảnh nhập viện đi sinh con trên mạng xã hội

Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi phía dưới bài đăng

Tháng 2/2023, rapper Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh tổ chức hôn lễ tại một resort, với sự góp mặt của hơn 1.000 khách mời. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã trải qua hành trình yêu đương kéo dài 6 năm đầy gắn bó.

Sau kết hôn, Hà Lê cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với công chúng. Nam nghệ sĩ cho biết mình thay đổi rất nhiều, sống "ngoan" hơn, học cách kiềm chế nóng nảy, luôn chú ý thời gian để trở về nhà sớm và thậm chí giao 90% thu nhập cho vợ quản lý.

Hà Lê - Gia Linh chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023

Hà Lê, tên thật Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984 và tốt nghiệp khoa Toán kinh tế tại Đại học Nottingham Trent (Anh). Dù theo học ngành khoa học, anh lại nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Hà Lê từng hoạt động trong nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ, gây chú ý nhờ khả năng rap và kỹ năng nhảy hip hop. Anh cũng là người đứng sau nhiều cuộc thi nhảy và từng ngồi ghế giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Vợ anh tên là Gia Linh - vũ công, biên đạo tài năng và quen mặt trong giới nghệ thuật. Cả hai lần đầu gặp nhau khi Gia Linh mới 14–15 tuổi, còn Hà Lê lúc đó đã gần 30. Khi ấy, Gia Linh tham gia So You Think You Can Dance mùa 4, còn Hà Lê đảm nhận vai trò giám khảo, biên đạo và trực tiếp dàn dựng tiết mục cho thí sinh.

Khoảng 4 năm sau, khi Gia Linh bước sang tuổi gần 20, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trải qua nhiều năm đồng hành trong công việc và cuộc sống, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023.