HURRYKNG và bạn gái 10 năm đã đến mức này

Là người của công chúng, không phải ai cũng thoải mái công khai chuyện yêu đương. Thế nhưng HURRYKNG và cô bạn gái tên Kem là ngoại lệ, cả hai thoải mái đồng hành hậu trường sự kiện đến các hoạt động đời thường. Có thời gian, HURRYKNG và Kem vướng tin đồn rạn nứt nhưng sau đó cả hai vui vẻ đăng ảnh tặng hoa, liên tục xuất hiện cạnh nhau để trấn an dư luận.

Mới đây nhất, HURRYKNG và bạn gái 10 năm còn gây bão khi công khai loạt ảnh cùng nhau kỷ niệm 10 năm gắn bó. Dù là người nổi tiếng nhưng HURRYKNG không ngại cùng Kem đi gói hoa, tận hưởng ngày đặc biệt một cách công khai, thoải mái bên nhau. Không chỉ thế, HURRYKNG còn thể hiện sự cưng chiều khi đặt bó hoa với lời nhắn nhủ ngọt ngào: "Mừng 10 năm anh với em". Nhìn những khoảnh khắc bình dị mà đáng yêu của cặp đôi, netizen rần rần đã đến mức này thì chỉ thiếu mỗi cái lễ đường để "chốt đơn" về chung nhà thôi.

Đến mức này rồi thì chờ 1 "hỷ sự" ngay và luôn!

Nam rapper thường xuyên tặng hoa cho người yêu với những lời nhắn cực ngọt ngào

HURRYKNG đưa bạn gái đi cắm hoa để kỷ niệm 10 năm bên nhau

Nhìn nụ cười của Kem là biết vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào

HURRYKNG và Kem yêu nhau từ những năm cả hai học cấp 3, nam rapper công khai mối quan hệ vào năm 2017. HURRYKNG luôn được Kem bên cạnh động viên, ủng hộ suốt hành trình sự nghiệp, từ lúc anh mới bắt đầu vào showbiz đến có được thành công như hiện tại. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ.

Cả hai đã có 1 thập kỷ gắn bó, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc mỗi người có sự nghiệp riêng

Khi được hỏi lý do quyết định chia sẻ chuyện yêu đương trước công chúng, nam rapper từng nói: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".

Một chi tiết thể hiện sự sâu đậm của cặp đôi chính là nam rapper đưa về ra mắt gia đình, và đặc biệt, mối quan hệ giữa Kem và mẹ của HURRYKNG rất thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động gia đình, cho thấy sự hòa hợp và gắn kết.