Chuyện gì đã xảy ra khiến HURRYKNG tới nông nỗi này?

Mới đây, HURRYKNG gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu một sự kiện âm nhạc với diện mạo bảnh bao, phong độ cùng phần trình diễn đầy năng lượng như thường lệ. Vẫn là thần thái cuốn hút, phong cách trình diễn cuồng nhiệt, nam ca sĩ ngay khiến khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên, bên cạnh phần biểu diễn cực cháy, một khoảnh khắc của HURRYKNG bất ngờ trở thành tâm điểm lan truyền khắp mạng xã hội – và lần này, không phải vì visual đỉnh cao mà là… lớp make up "tan chảy" không phanh.

Màn trình diễn bay cả kem nền của HURRYKNG

Cụ thể, trong lúc "quẩy" quá nhiệt giữa ánh đèn sân khấu và thời tiết oi ả, lớp make up của HURRYKNG đã hoàn toàn bị đánh bại. Từng dòng phấn nền, kem che khuyết điểm… đồng loạt nhòe nhoẹt, hòa cùng mồ hôi, khiến gương mặt điển trai của nam ca sĩ trở nên trông không khác gì một phiên bản "bánh kem tan chảy" trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính và… thành meme lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Dù bị gọi tên vì sự cố make up, nhưng dân tình vẫn dành sự yêu mến cho HURRYKNG bởi sự hết mình trong từng giây trên sân khấu. Một số bình luận còn hài hước cho rằng: "Make up tan nhưng phong độ thì còn nguyên", "Từ giờ đừng đánh kem nền nữa anh ơi, để mặt mộc cũng đủ cháy rồi", hay "HURRYKNG và màn tan chảy theo đúng nghĩa đen". Dù vô tình trở thành tâm điểm vì khoảnh khắc dở khóc dở cười, nhưng HURRYKNG vẫn ghi điểm nhờ năng lượng trình diễn bùng nổ.

Khoảnh khắc HURRYKNG chảy nền trên sân khấu trở thành meme viral khắp mạng xã hội

HURRYKNG, tên thật là Phạm Bảo Khang, từng là sinh viên ngành kinh tế và cũng là bạn học cùng lớp với HIEUTHUHAI trước khi cả hai gia nhập tổ đội rap đình đám GERDNANG. Là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm, HURRYKNG theo đuổi phong cách rap kể chuyện nhiều cảm xúc.

HURRYKNG từng tham gia Rap Việt mùa 3 và vào đội HLV BigDaddy. Nam rapper ghi điểm bởi kỹ năng rap tốt, tư duy âm nhạc cùng khả năng tự viết nhạc. Sau khi tham gia chương trình, sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tính cách thân thiện có phần hài hước nên HURRYKNG ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả.

HURRYKNG là thành viên trong tổ đội GERDNANG, gây chú ý sau khi tham gia Rap Việt

Từ sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, HURRYKNG gần như lột xác hoàn toàn về cả phong cách lẫn diện mạo. Visual ngày càng điển trai, đậm chất nam tính của anh khiến netizen không khỏi trầm trồ. Thậm chí, râm ran tin đồn rằng nam rapper đã đầu tư mạnh tay cho việc cấy tóc để sở hữu vẻ ngoài chỉn chu như hiện tại. Bởi nếu so với hình ảnh thường xuyên đội mũ che phần trán trước kia, HURRYKNG giờ đây tự tin khoe mái tóc dài, bóng mượt được vuốt ngược đầy khí chất mỗi lần xuất hiện.

Khi được hỏi thích mọi người gọi mình bằng cái tên nào, nam rapper từng cho hay: "Mình thích mọi người gọi đơn giản là Khang. Dù thực sự Khang và HURRYKNG là 2 tính cách khá khác nhau. Có một câu khá đúng với mình đó là hướng nội tự nhiên, hướng ngoại có chọn lọc. Khi là HURRYKNG, mình cảm giác tự nhiên mình ít nói hơn hẳn, khá nghiêm túc vì có lẽ nó là cá tính trong âm nhạc của mình. Trở về với Khang thì mình là một kiểu hướng nội bùng nổ, một mình một cõi, vui vẻ, dí dỏm trong khu vực thoải mái của mình".