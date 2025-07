Tình hình "bất thường" của Phạm Hương ở Mỹ

Dù đã rời xa hào quang showbiz thế nhưng cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tại Mỹ, không còn đứng dưới ánh hào quang của sân khấu, Hoa hậu Phạm Hương lui về làm nội trợ chăm sóc 2 con trai và mở cửa hàng kinh doanh hoa tươi. Sau nhiều năm giữ kín thông tin, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng lên truyền thông Mỹ xác nhận danh tính chồng chính là đại gia Bobby Trần. Mặc dù vậy, trên MXH cô chưa từng cho "nửa kia" lộ diện chính diện trước công chúng.

Cho đến thời gian gần đây, Phạm Hương và chồng lộ loạt dấu hiệu lạ. Nguồn cơn xuất phát từ việc nàng hậu không còn cho chồng "lên sóng" hay nhắc về gia đình của đại gia trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Phạm Hương bất ngờ cặp nhật về cuộc sống tại Mỹ. Theo đó, nàng hậu đăng ảnh chăm 2 nhóc tỳ "khối nghỉ hè" bên trong căn biệt thự triệu đô. Những ngày gần đây, Phạm Hương liên tục khoe tận hưởng kì nghỉ hè cùng 2 con nhưng quyết không có bất kì khoảnh khắc hay lời nhắc nào liên quan đến ông xã.

Giữa loạt tin đồn rầm rộ trong thời gian qua, động thái lạ này của Phạm Hương khiến netizen càng thêm hoang mang. Tuy nhiên, không loại trừ chuyện gia đình nàng hậu vẫn hạnh phúc, thế nhưng cô hạn chế chia sẻ để bảo vệ sự riêng tư cho ông xã. Bởi lẽ, trong loạt ảnh cắm hoa gần đây, Phạm Hương vẫn mang nhẫn cưới ở ngón áp út.

Phạm Hương khoe cuộc sống bình yên cùng 2 con bên trong căn biệt thự trắng ở Mỹ

Phạm Hương chuyển hướng sang kinh doanh, không còn quan tâm đến các hoạt động showbiz

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Thương mại và từng là giảng viên ngành Marketing. Cô chính thức bước chân vào showbiz sau loạt cuộc thi người mẫu, trước khi tạo tiếng vang lớn tại các đấu trường sắc đẹp: Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014 và chính thức đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 . Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015, dù không lọt Top 15 nhưng Phạm Hương vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ năng, thần thái và khả năng giao tiếp tốt. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu Quốc dân", trở thành gương mặt đại diện của một thế hệ hoa hậu hiện đại, mạnh mẽ, tự chủ.

Sau nhiệm kỳ, Phạm Hương trở thành HLV truyền hình thực tế cực hot khi góp mặt trong The Face Vietnam 2016 , The Look 2017 … Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, cô bất ngờ thông báo sang Mỹ với lý do "chữa bệnh tuyến giáp", đồng thời ngưng toàn bộ hoạt động giải trí tại Việt Nam. Từ đó đến nay, cô chưa từng chính thức trở lại showbiz.

Đầu năm 2019, Phạm Hương xác nhận đã nhận lời cầu hôn. Sau này, cô mới tiết lộ danh tính đàng trai là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều giàu có, phong độ đang sinh sống và kinh doanh tại Mỹ. Cả hai có với nhau hai cậu con trai, lần lượt sinh năm 2019 và 2021. Khi được nhiều người thắc mắc về chuyện cưới xin sau khi công khai con, Phạm Hương cho biết cô muốn con lớn cứng cáp để có thể cầm nhẫn cưới lên lễ đường trao cho bố mẹ, khi đó cô mới tính đến chuyện tổ chức.

Phạm Hương đã chụp ảnh cưới, được cầu hôn nhưng chưa có kế hoạch tổ chức hôn lễ

Cho đến hiện tại, sau hơn 6 năm được cầu hôn, Phạm Hương vẫn chưa tổ chức bất kỳ buổi lễ cưới chính thức nào. Trên trang cá nhân, cô vẫn đeo nhẫn cưới, chia sẻ hình ảnh cùng con nhưng không đề cập thêm đến chuyện cưới hỏi. Từ cuối năm 2023 đến đầu 2024, Phạm Hương bị nghi ngờ hôn nhân trục trặc khi liên tục đăng ảnh gia đình mà không có bất kỳ sự xuất hiện nào của ông xã.

Trong các dịp quan trọng như Tết, Giáng sinh, Lễ Phục sinh, 14/2... cô cũng không nhắc đến chồng. Đặc biệt, có giai đoạn Phạm Hương từng bị soi không còn đeo nhẫn cưới, càng khiến netizen dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của cô và chồng đại gia. Đến vài tháng gần đây, Phạm Hương đã đeo lại nhẫn cưới và còn đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành ảnh cô dâu. Động thái này được cho là ngầm bác bỏ tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn thắc mắc lý do vì sao cô không còn đề cập đến chồng như giai đoạn trước.

Lần gần nhất chồng Phạm Hương xuất hiện là trong dịp Tết 2024