Dương Domic đã si mê Linh Ka từ lâu!

Linh Ka là một hiện tượng mạng nổi tiếng qua những clip hát nhép từ năm 2017. Sở hữu gương mặt xinh xắn, phong cách nữ tính, hot girl này nhanh chóng nhận được sự quan t

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Khi hình ảnh cả hai kè kè bên nhau tại Pháp xuất hiện, cư dân mạng lập tức soi ra tương tác cũ của cả hai.

Từ năm 2024, nam ca sĩ sinh năm 2000 đã liên tục có hành động thả tim vào hình ảnh của Linh Ka. Hiện tại, cả Linh Ka lẫn Dương Domic đều chưa đưa ra thông báo chính thức về tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, chi tiết anh âm thầm thả tim ảnh từ năm 2024 đang trở thành tâm điểm bàn luận và được xem như bằng chứng cho thấy anh đã dành sự quan tâm cho Linh Ka từ rất lâu.

Cư dân mạng soi ra Dương Domic đã âm thầm thả tim vào ảnh của Linh Ka từ năm 2024

Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng giọng ca gen Z vốn đã “cảm nắng” hot girl Hà Nội từ rất lâu

Linh Ka và Dương Domic được cho là đang trong mối quan hệ hẹn hò. Cả hai bị bắt gặp sánh đôi ở Paris

Tin đồn hẹn hò giữa Linh Ka và Dương Domic bắt đầu rộ lên khi cư dân mạng phát hiện bài đăng ẩn ý của hot girl trên trang cá nhân. Trong bài viết, Linh Ka chia sẻ hình ảnh “sóng biển” kèm dòng chú thích bằng tiếng Hàn mang tính động viên. Điều trùng hợp là cô đăng tải chỉ một ngày sau khi Dương Domic hoàn thành sân khấu Sóng Vỗ Vỡ Bờ tại Anh Trai Say Hi. Việc Linh Ka viết caption tiếng Hàn được nhiều người cho rằng có chủ ý hướng đến nam ca sĩ, bởi Dương Domic từng có thời gian sang Hàn làm thực tập sinh.

Không lâu sau, các “thám tử mạng” tiếp tục phát hiện cả hai sở hữu nhiều món đồ giống hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, mũ lưỡi trai đến trang phục, bất kỳ món đồ nào Linh Ka từng diện thì Dương Domic cũng bị soi là có phiên bản tương tự. Dù họ đăng ảnh ở những thời điểm khác nhau, cư dân mạng vẫn nhanh chóng ghép lại và tìm ra loạt điểm chung đáng ngờ.

Dương Domic và Linh Ka bị tóm hàng rổ hint hẹn hò trong suốt thời gian qua

Trước khi dính nghi vấn hẹn hò với Dương Domic, Linh Ka từng gây xôn xao với tin đồn tình cảm liên quan đến Will. Ngay từ năm 2019, cư dân mạng đã phát hiện nhiều hint cho thấy cả hai cùng du lịch Singapore. Dù đôi bên chưa từng một lần xác nhận, nhưng loạt tương tác trên mạng xã hội cùng những khoảnh khắc bị team qua đường bắt gặp đã khiến netizen gần như mặc định rằng họ từng có thời gian bên nhau.

Vào tháng 3/2021, Linh Ka từng rơi nước mắt chia sẻ trước truyền thông: “Linh có tình yêu từ một người bí mật nào đó, tình cảm đó khiến mình thăng hoa trong công việc, giúp mình tiến bộ hơn. Người bí mật đó rất đặc biệt trong cuộc sống của Linh. Mình phải cảm ơn người đó rất nhiều vì không có người đó thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Thời gian đấy thật sự không có ai giúp Linh cả nhưng vẫn may mắn có một vòng tay bao dung, giúp đỡ giữa lúc Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Người đó giúp Linh từ công việc đến cuộc sống, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Mình không biết nói gì, chỉ biết nói là cảm ơn rất nhiều vì người đặc biệt đó đã đến với cuộc sống của Linh và đồng hành cùng mình đến tận bây giờ”.