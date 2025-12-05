Mặc váy ngắn cũn nhưng lần này Đỗ Hà lại được khen!

Trước khi về chung nhà với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có nhiều sự thay đổi từ phong cách sống đến ăn diện mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Từ một Hoa hậu thường xuyên diện đồ "flex" đôi chân dài mướt mắt, sắc vóc nóng bỏng thì Đỗ Hà kín đáo, thanh lịch hơn hẳn. Thế nhưng mới đây, Đỗ Hà vướng vào cuộc tranh luận sôi nổi, nguyên nhân xuất phát từ việc cô bị đào lại clip từ năm 2023. Trong clip, Đỗ Hà diện chiếc váy ngắn, di chuyển dễ tạo cảm giác phản cảm.

Đoạn clip gần 30 giây khiến Hoa hậu Đỗ Hà vướng tranh cãi

Giữa lúc Đỗ Hà rơi vào ồn ào, cư dân mạng chú ý đến khoảnh khắc cô diện trang phục tương tự nhưng xuất hiện trước mặt chồng doanh nhân. Cụ thể, trước thềm ngày cưới, Hoa hậu Đỗ Hà "xả kho" clip khoe dáng trong chuyến đi du lịch Châu Âu với doanh nhân Viết Vương. đây cũng là dịp Đỗ Hà và chồng chụp ảnh cưới, vì thế khỏi nói cũng viết "phó nháy" quay chụp những hình ảnh thả dáng của nàng hậu là ai.

Cũng chiếc váy có kiểu dáng hao hao trong clip gây tranh cãi nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà có hành động đặc biệt là kéo nhẹ chiếc váy xuống, để tránh tạo cảm giác hớ hênh. Không chỉ vậy, Đỗ Hà còn dùng chiếc túi hiệu để tạo dáng, phân tán sự chú ý vào chiếc váy ngắn. Cách xử lý này của phu nhân nhà giàu được khen khéo léo, tinh tế. Đồng thời, hành động của Đỗ Hà cũng thể hiện sự trưởng thành trong việc giữ gìn hình ảnh khi bước sang cương vị mới.

Cũng chiếc váy ngắn nhưng Hoa hậu Đỗ Hà có cách xử lý được khen khi xuất hiện trước mặt chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Hà chỉnh chiếc váy để tránh phản cảm, hớ hênh

Đỗ Hà đặt chiếc túi để giảm cảm giác gợi cảm quá đà khi được chồng quay hình

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà luôn được khen ngợi nhờ hình ảnh sạch sẽ, chỉn chu và lối sống không scandal. Cô xây dựng phong cách trẻ trung nhưng thanh lịch, giữ được vẻ đẹp trong trẻo.

Sau khi kết hôn với doanh nhân, Đỗ Hà càng tiết chế hơn trong lựa chọn trang phục, ưu tiên sự kín đáo, tinh tế và trưởng thành. Người đẹp sinh năm 2001 cũng gần như không chia sẻ chuyện đời tư, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ nhẹ nhàng, chuẩn mực. Sự thay đổi tích cực theo thời gian của Đỗ Hà được công chúng đánh giá cao, cho thấy cô biết cách gìn giữ danh xưng và tạo dựng hình ảnh bền vững trong lòng khán giả.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu đôi chân 1,11m trứ danh trong showbiz Việt

Đỗ Hà thay đổi phong cách kín đáo, thanh lịch hơn sau khi kết hôn