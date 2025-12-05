Gia đình Kim Sae Ron tung đòn hạ "knock out" Kim Soo Hyun trong nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên

Ồn ào giữa Kim Soo Hyun và gia đình Kim Sae Ron đã kéo dài đến 9 tháng mà vẫn chưa ngã ngũ. Phía Kim Soo Hyun liên tục phủ nhận cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên, cho rằng gia đình Kim Sae Ron ngụy tạo tin nhắn, bằng chứng. Luật sư Boo Ji Seok - đại diện gia đình Kim Sae Ron từng yêu cầu luật sư Go Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun ngừng gán ghép gia đình làm giả tài liệu và cùng chờ kết quả điều tra. Tuy nhiên luật sư Go Sang Rok vẫn liên tục trả lời phỏng vấn báo chí, tiếp tục gieo nghi ngờ về việc gia đình Kim Sae Ron ngụy tạo bằng chứng.

Đến ngày 4/12, bước ngoặt xảy đến khi gia đình Kim Sae Ron công bố kết quả giám định kỹ thuật số những tin nhắn tình cảm của cố diễn viên và Kim Soo Hyun. Kết quả cho thấy đoạn hội thoại các ngày 2, 8, 12/4/2018 hoàn toàn là sự thật, không phải là tin nhắn cắt ghép như phía Kim Soo Hyun tuyên bố. Nội dung đoạn chat có những câu như: "Anh muốn gặp em ngay bây giờ", "Anh yêu em", "Soo Hyun, anh chỉ biết uống rượu thôi", "Anh chỉ muốn uống với em thôi"...

Gia đình Kim Sae Ron tuyên bố theo lập luận của luật sư Go Sang Rok rằng dạng tin nhắn này chỉ xuất hiện giữa các cặp đôi, thì chính ông đã thừa nhận rằng Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron có quan hệ tình cảm khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Gia đình Kim Sae Ron công bố giám định kỹ thuật số tin nhắn tình cảm Kim Soo Hyun gửi là thật

Để củng cố điều này, phía gia đình Kim Sae Ron tiếp tục công bố thêm dữ liệu giám định từ cuộc trò chuyện ngày 21/7/2018, trong đó xuất hiện các câu thể hiện tình cảm qua lại. Cuối cùng, gia đình cố diễn viên khẳng định: "Tất cả bằng chứng được công bố hôm nay đều được trích xuất từ quá trình phân tích điện thoại của Kim Sae Ron và đã nộp đầy đủ cho cơ quan điều tra. Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng không hề có bất kỳ hành vi chỉnh sửa hay ngụy tạo nào".

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động truyền thông Hàn Quốc. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong ồn ào đã kéo dài gần 1 năm qua.

Ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chưa ngã ngũ

Kim Soo Hyun đã phải dừng hoạt động nghệ thuật từ tháng 3 năm nay sau khi vướng cáo buộc qua lại với nữ diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Do vướng lùm xùm đời tư nghiêm trọng lại dính cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật, Kim Soo Hyun bị tẩy chay diện rộng và phải lui về ở ẩn.

Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Không chỉ vậy, công ty Gold Medalist còn bị cáo buộc gian lận tài chính và Kim Soo Hyun có vai trò mờ ám trong hoạt động kinh doanh. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư.

Hiện tại, không ai biết Kim Soo Hyun đang ở đâu để "tránh bão" dư luận. Kể từ buổi họp báo đẫm nước mắt cuối tháng 3, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn toàn biến mất trước công chúng. Có thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đang ở Hàn Quốc, nhưng cũng có tin đồn khác cho biết anh đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Kim Soo Hyun "lên bờ xuống ruộng" vì cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên

Nguồn: Hankyung