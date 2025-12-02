Gia đình Kim Sae Ron chỉ trích Kim Soo Hyun thao túng truyền thông

Gia đình diễn viên quá cố Kim Sae Ron cho rằng phía Kim Soo Hyun liên tục thao túng truyền thông. Cụ thể, vào ngày 01 tháng 12, luật sư Bu Ji Seok của công ty luật Buyou, đại diện cho gia đình Kim Sae Ron, đã đưa ra tuyên bố kêu gọi đội ngũ pháp lý của Kim Soo Hyun ngừng lan truyền những thông tin vô căn cứ và thay vào đó hãy chờ đợi kết quả điều tra chính thức.

"Chúng tôi chân thành yêu cầu Luật sư Go Sang Rok không vu khống chúng tôi về việc can thiệp bằng chứng vì lợi ích cá nhân và hãy chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng" - luật sư Bu Ji Seok tuyên bố - "Gia đình Kim Sae Ron nhấn mạnh rằng họ đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra, nộp tất cả các thiết bị điện tử của nữ diễn viên và tuân thủ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về việc tránh tiếp xúc với truyền thông. Vì chúng tôi tôn trọng quy trình này, ban đầu chúng tôi đã chọn không phản hồi lại những chiến thuật truyền thông một chiều từ luật sư Go Sang Rok của công ty luật Pil, đại diện cho Kim Soo Hyun".

Cuộc tranh cãi giữa ia đình Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun lại bùng phát khi SBS liên hệ với gia đình vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 11, để phỏng vấn cho chương trình điều tra của đài. Yêu cầu này được cho là đến sau khi phía Kim Soo Hyun đã hoàn tất cuộc phỏng vấn và chương trình phát sóng gần như đã hoàn tất. Cuộc phỏng vấn của gia đình diễn ra vào thứ Hai, ngày 10 tháng 11, chỉ bốn ngày trước khi chương trình phát sóng theo lịch trình. Họ đã cung cấp một phần bằng chứng cho thấy Kim Sae Ron đã hẹn hò với Kim Soo Hyun khi còn là trẻ vị thành niên và yêu cầu đưa tin một cách công bằng.

Sau cuộc phỏng vấn, nhà sản xuất của SBS được cho là đã nói với gia đình Kim Sae Ron rằng luật sư của Kim Soo Hyun sẽ được quyền trả lời và xác nhận rằng bằng chứng mà gia đình đã nộp đã được chia sẻ với ông. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 11, chỉ hai ngày trước khi chương trình phát sóng theo lịch trình, gia đình đột ngột nhận được thông báo rằng chương trình đã bị hủy bỏ.

Họ tiếp tục tuyên bố rằng sau khi xem xét tài liệu đã nộp, luật sư Go đột nhiên thay đổi lập trường và yêu cầu SBS không phát sóng. Theo gia đình, anh ta đã gián tiếp đe dọa rằng việc công khai bằng chứng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, bao gồm cả cáo buộc hình sự, càng cho thấy nỗ lực che giấu tài liệu thông qua đe dọa. Gia đình Kim Sae Ron tin rằng những chiến thuật này đã khiến mẹ của Kim Sae Ron đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên vào ngày 26 tháng 11.

"Những chiêu trò truyền thông dai dẳng của phía Kim Soo Hyun đã buộc chúng tôi phải hành động" - mẹ của Kim Sae Ron nói.

Một điểm gây tranh cãi được cho biết liên quan đến một bản ghi nhớ có mốc thời gian là ngày 28 tháng 9 năm 2019. Gia đình Kim Sae Ron cáo buộc phía Kim Soo Hyun, sau khi xem bản ghi nhớ này qua SBS vào ngày 11 tháng 11, đã khẳng định sai sự thật rằng từ "quân đội" không được đề cập ở đây. Khi gia đình sau đó tiết lộ một bản ghi nhớ khác có ngày 28 tháng 9 năm 2017 thì bản này có từ "quân đội", phía Kim Soo Hyun bị cáo buộc đã thay đổi lời kể một lần nữa, cho thấy sự tồn tại của hai phiên bản mâu thuẫn và cáo buộc gia đình làm giả.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, gia đình Kim Sae Ron đã công bố các đoạn trích cuộc trò chuyện của họ với nhà sản xuất của SBS. Đạo diễn được cho là đã nói: "Mặc dù tôi không đi xa đến mức gọi đây là thuyết âm mưu, nhưng đội ngũ pháp lý của Kim Soo Hyun thực sự tin rằng đã có sự can thiệp. Họ cũng có vẻ rất lo lắng khi liên tục nói về việc toàn bộ sự nghiệp của Kim Soo Hyun phụ thuộc vào điều này."

Gia đình Kim Sae Ron nhấn mạnh rằng mặc dù đội ngũ của Kim Soo Hyun đã xem bản sao pháp y của bản ghi nhớ gốc năm 2017 của Kim Sae Ron, bao gồm cả từ "quân đội", họ vẫn cáo buộc gia đình bịa đặt do chính sự thiếu sót của mình.

Cho đến thời điểm này, cuộc chiến giữa gia đình Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun chưa có dấu hiệu kết thúc mà thay vào đó, ngày càng trở nên căng thẳng hơn.