Vào ngày 1/12, người phụ nữ tên "A" đã trả lời phỏng vấn độc quyền với The Fact, tố cáo tài tử Park Shi Hoo môi giới mại dâm, phá hoại gia đình cô. Theo đó, Park Shi Hoo đã giới thiệu phụ nữ cho chồng cũ của cô tên "B", dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Trước đó, A từng tiết lộ tin nhắn của Park Shi Hoo và người chồng B lên mạng xã hội từ tháng 8, gây ra sự chú ý đáng kể của công chúng.

Đội ngũ của Park Shi Hoo đã nhanh chóng phản hồi, gọi những cáo buộc này là "thiên vị và sai sự thật". B - chồng cũ của A cũng phủ nhận cáo buộc, nói rằng anh chưa bao giờ được Park Shi Hoo "môi giới mại dâm" với bất kỳ người phụ nữ nào và mô tả mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là đồng hương quen biết.

Cô A thực hiện phỏng vấn độc quyền với The Fact để tố cáo Park Shi Hoo

Được biết B là cựu chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Thái Lan và là doanh nhân tự thân trong ngành du lịch, tuyên bố anh và A đã ly hôn được 6 năm. Người này cáo buộc vợ cũ A đã đột nhập vào nhà trái phép và lấy trộm điện thoại, từ đó lấy được các tin nhắn riêng tư với Park Shi Hoo.

Mặc dù vậy, A vẫn tiếp tục khẳng định cô là nạn nhân và mọi thứ cô đăng đều dựa trên sự thật rõ ràng và không thể chối cãi. Cô cũng tuyên bố rằng chồng cũ cùng Park Shi Hoo đang sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của họ để gây áp lực cho cô, trong khi tiếng nói của cô vẫn không được lắng nghe.

Hiện tại có nhiều vụ kiện quanh vụ việc đang diễn ra. B đệ đơn kiện hình sự A về tội trộm cắp, vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và phỉ báng. Phía Park Si Hoo cũng đã đệ đơn kiện A khiếu nại về tội phỉ báng. Tuy nhiên chỉ có đơn kiện của B được chuyển đến cơ quan công tố và bác bỏ cáo buộc vi phạm thông tin cá nhân đã bị bác bỏ. Còn đơn kiện của Park Shi Hoo vẫn chưa được chuyển đến cơ quan công tố.

Park Shi Hoo đệ đơn kiện cô A nhưng không được chuyển sang bên công tố

Về mặt dân sự, B đã nộp đơn yêu cầu vợ cũ xóa các bài đăng trên mạng xã hội, còn A khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và đòi tiền cấp dưỡng chưa trả. Theo luật sư Shin Dong Woo, B đã hứa trả 1 tỷ won (19 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng trong vụ ly hôn năm 2018 nhưng vẫn chưa thực hiện. A cũng đang xin quyền nuôi 2 con.

Cô A làm rõ động cơ tố cáo chồng cũ cùng Park Shi Hoo của cô không phải là tiền bạc: "Số tiền tôi yêu cầu là tiền cấp dưỡng trong vụ ly hôn, B còn vay cá nhân thêm 210 triệu won (3,9 tỷ đồng). Tôi bị gọi là kẻ cắp trong khi thực tế tôi mới là người bị nợ tiền" - cô A nói. Động lực cốt lõi của cô A là lo lắng cho các con, đặc biệt là con lớn nhất có dấu hiệu tự kỷ. Ban đầu, cô đồng ý để B được nuôi dưỡng vì chồng cũ ổn định tài chính, tin rằng điều đó sẽ mang lại một môi trường tốt hơn. Ngay cả sau khi ly hôn, cô vẫn sống chung với B khoảng 3 năm, tiếp tục nuôi dạy các con.

Bước ngoặt xảy đến sau khi cô chuyển đi vào năm 2021. Cô A nói rằng chồng cũ B từ chối quyền thăm nom của cô, và cô chỉ gặp con khoảng 10 lần trong 5 năm. Cuối cùng, cô phát hiện con mình bị thương chưa được điều trị, khiến cô phải đối mặt với B và lấy điện thoại của anh ta, hy vọng có thể liên lạc được với anh ta. Qua điện thoại, cô phát hiện ra những tin nhắn chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa B và Park Shi Hoo. Park Shi Hoo và B trở nên thân thiết vào khoảng năm 2019, và nam tài tử thường xuyên đến thăm nhà họ vào năm 2020. Ban đầu, cô rất vui mừng vì Park có mối quan hệ gắn bó với các con, nhưng B bắt đầu thờ ơ với gia đình hơn.

Tin nhắn bằng chứng Park Shi Hoo thân thiết với ông B

A nói rằng ngay cả sau khi ly hôn, B vẫn nhớ ngày kỷ niệm của họ và mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Nhưng sau khi Park Shi Hoo can thiệp, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Năm 2021, sau một cuộc cãi vã lớn, B đã yêu cầu cô ấy chuyển ra ngoài. Sau đó, cô phát hiện Park Shi Hoo đã "môi giới mại dâm" cho chồng cũ cô, thuê phòng tổ chức tiệc tùng với phụ nữ. B còn hỗ trợ tài chính, thuê căn hộ cho 1 cô gái khác, điều mà anh chưa từng làm cho cô A trong suốt thời gian chung sống.

"B trước đây không hoàn hảo, nhưng anh ấy trở nên tệ hơn sau khi gần gũi với Park Shi Hoo. Anh ấy chưa bao giờ xa cách tôi hay nuông chiều người khác đến thế", cô A nói. Cô A thưa nhận cuộc hôn nhân của họ đã có vấn đề trước khi có ảnh hưởng của Park Shi Hoo, nhưng cô tin nam diễn viên phải chịu 70% trách nhiệm cho sự tan vỡ.

Theo The Fact, cô A muốn công khai sự thật: "Tôi có băng ghi âm và lời khai cho thấy B và Park Si Hoo đã tiệc tùng với phụ nữ. Đây không phải là chuyện bịa đặt. Tôi không mong đợi một lời xin lỗi công khai, nhưng tôi muốn họ thừa nhận những gì họ đã làm. Nếu tôi bị phạt vì tội trộm cắp hoặc phỉ báng, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng họ cũng nên chịu trách nhiệm về hành động của mình" - A kết luận.

Công ty luật Daeon khẳng định sẽ tích cực bảo vệ A trong mọi thủ tục pháp lý. Luật sư Shin Dong Woo tuyên bố: "Lời khai của A rằng Park Shi Hoo giới thiệu phụ nữ cho chồng cũ không phải là lời nói dối". Hiện tại, bài báo độc quyền của The Fact đang đứng đầu cổng thông tin Naver, thu hút lượng tương tác cực lớn.

Tin nhắn Park Shi Hoo môi giới phụ nữ cho ông B

Park Shi Hoo sinh năm 1977, từng là ngôi sao hạng A được đánh giá có cả tài lẫn sắc của showbiz Hàn. Anh được biết đến với các tác phẩm Queen of Reversals, The Princess’ Man, Nàng Alice Phố Cheongdamdong... Tuy nhiên đến năm 2013, Park Shi Hoo từng vướng bê bối tình dục chấn động. Anh bất ngờ bị nữ thực tập sinh 22 tuổi của 1 công ty giải trí tố cưỡng bức cô. Park Shi Hoo phủ nhận cáo buộc. Anh thừa nhận có quen biết và phát sinh mối quan hệ tự nguyện với nữ thực tập sinh, trong khi nạn nhân lại khẳng định tài tử họ Park giở trò đồi bại với cô khi cô say rượu.

Vụ đấu tố và kiện tụng này kéo dài rất lâu, nhưng cảnh sát không thể bắt giữ Park Shi Hoo vì không đủ chứng cứ. Cùng lúc này, nữ thực tập sinh bị chứng minh là đã nói dối, cô không hề bất tỉnh trong đêm ở cùng Park Shi Hoo khi vẫn gửi tin nhắn cho mẹ, bạn thân và một người đàn ông bí ẩn. Đặc biệt người bạn thân còn đứng ra tố nữ thực tập sinh là kẻ hai mặt, lợi dụng cô để hãm hại Park Shi Hoo. Cuối cùng, nữ thực tập sinh quyết định rút đơn kiện, Park Shi Hoo được trắng án vả đâm đơn kiện cô, bạn của cô và CEO của công ty quản lý cũ tội vu khống, tống tiền.

Dù được chứng minh vô tội nhưng Park Shi Hoo vẫn bị chỉ trích thậm tệ, sự nghiệp gần như chấm hết. Các hợp đồng quảng cáo đều mất hết, những dự án phim chưa quay của anh đều bị hủy bỏ. Park Shi Hoo phải qua Mỹ sống một thời gian. Đến năm 2020, anh quay lại showbiz nhưng không cách nào có thể lấy lại hào quang. Giờ đây, nam diễn viên tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc môi giới mại dâm cho người đã có gia đình.

Park Shi Hoo vướng nhiều ồn ào trong sự nghiêp

Nguồn: The Fact