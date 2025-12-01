Đã qua thời phải chúng minh tôi là ai

Trong chương trình Chuyện tối cùng sao (phát trên kênh THVL1), ca sĩ Mỹ Lệ đã có những chia sẻ về hành trình nghệ thuật hơn 20 năm của mình.

Ca sĩ Mỹ Lệ, tên thật Hoàng Thị Mỹ Lệ, sinh ra tại Quảng Bình và lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Chị được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Huế với chuyên ngành cello và thanh nhạc, từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp tại TP.HCM cuối thập niên 1990.

Với hàng loạt bản hit như Vầng Trăng Đêm Trôi, Và Cơn Mưa Tới, Cho Nhau Một Nụ Cười, Mỹ Lệ nhanh chóng trở thành giọng ca nổi bật của Vpop.

Chia sẻ với MC Minh Ngọc, nữ ca sĩ cho biết chính những bài hát chị không đặt quá nhiều kỳ vọng lại trở thành hiện tượng. "Và Cơn Mưa Tới là một hiệu ứng rực rỡ mà tôi không ngờ đến", Mỹ Lệ bày tỏ. Bài hát sau đó cũng trở thành cú hích để nữ ca sĩ tỏa sáng tại chương trình Bài Hát Tôi Yêu của VTV, giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Tiếp nối thành công, Vầng Trăng Đêm Trôi trong album Mưa Trên Cuộc Tình trở thành ca khúc hot suốt một thời gian dài, khẳng định vị trí của Mỹ Lệ trong dòng nhạc pop ballad Việt Nam.

Với ca sĩ Mỹ Lệ, mỗi bài hát đều là một “đứa con tinh thần” và đều đáng trân quý theo cách riêng. Có thời điểm, khi Vietnam Idol và các chương trình âm nhạc đang ở giai đoạn sôi động nhất, rất nhiều thí sinh đã lựa chọn ca khúc của Mỹ Lệ để dự thi.

Thậm chí, ca sĩ Tùng Dương còn dí dỏm nhận xét: "Đêm nay giống liveshow của Mỹ Lệ hơn là đêm thi của các bạn thí sinh". Đó là những khoảnh khắc khiến Mỹ Lệ vô cùng tự hào về dấu ấn âm nhạc của mình.

Là một trong những ca sĩ Vpop được đào tạo bài bản, Mỹ Lệ cho rằng học thuật chính là "vũ khí bền vững": "Một ca sĩ có thể nổi nhờ một bản hit, nhưng để đi đường dài thì cần nền tảng. Học thuật giúp ca sĩ có tư duy âm nhạc văn minh, lựa chọn đúng bài hát và định hình phong cách".

Tuy nhiên, sự bài bản đôi khi cũng khiến đối tượng khán giả bị thu hẹp. Bù lại, theo Mỹ Lệ, tư duy, chiến lược hình ảnh và thái độ làm nghề nghiêm túc sẽ giúp nghệ sĩ tạo dấu ấn bền lâu.

Trước cả khi thị trường nhạc Việt bùng nổ về MV, Mỹ Lệ đã mạnh dạn đầu tư chỉn chu vào sản phẩm hình ảnh, điều hiếm thấy thời điểm bấy giờ. Sự táo bạo ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng khán giả mà còn mở đường cho xu hướng sản xuất MV chuyên nghiệp sau này.

Mỹ Lệ trong chương trình Chuyện tối cùng sao

Mỹ Lệ cho biết hiện tại chị muốn mang đến nét đẹp âm nhạc "tinh lọc và sâu lắng hơn". Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi không cần chứng minh tôi là ca sĩ Mỹ Lệ nữa. Mình không cần phải nói với khán giả rằng là “tôi ra nhạc mới đây” hay giải thích bài hát mới của mình như thế nào. Đã qua thời phải chúng minh tôi là ai".

Trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ giới thiệu chuỗi album Vol.1 Vol.2 Vol.3, trong đó nổi bật là dự án hòa tấu O’mileh - The Unsung Voice.

Album gồm những bản nhạc không lời, được thể hiện bằng “giọng hát thứ hai” của Mỹ Lệ - tiếng đàn cello, mà chị đã ấp ủ từ những ngày đầu đi hát. “Đây là thời điểm tôi trở về sâu nhất với bản ngã âm nhạc của mình”, nữ ca sĩ nói.

Đại gia sở hữu vài biệt thự ngàn mét vuông ở Đức và Việt Nam

Bên cạnh sự nghiệp, Mỹ Lệ còn gây chú ý về đời tư. Chị kết hôn vào năm 2004 với ông xã Ngô Đức Bình - Việt kiều Đức và hiện có ba con gồm hai gái, một trai. Ở tuổi 53, Mỹ Lệ đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, con cái ngoan học giỏi, hôn nhân viên mãn. Nữ ca sĩ 7x và chồng còn hòa hợp quan điểm trong công việc.

Ông xã của Mỹ Lệ là chủ tịch tập đoàn, lo việc điều hành chính còn chị làm phó chủ tịch, lo quản lý, hoạt động đầu tư và thu mua. Ở vai trò này, chị cùng chồng điều hành 1 công ty dược, 2 nhà máy và ấp ủ nhiều dự án.

Mỹ Lệ và chồng

Vì giỏi kinh doanh nên gia đình Mỹ Lệ rất giàu có. Chị được xem là một trong những "ca sĩ đại gia" của showbiz Việt khi sở hữu khối bất động sản khủng ở cả ở Việt Nam và nước ngoài.

Ở TPHCM, nữ ca sĩ có cơ ngơi hơn 1000 m2. Biệt thự này vừa là nơi ở, vừa là văn phòng cho các công ty của gia đình nữ ca sĩ. Bên cạnh phòng khách, phòng ngủ và bếp, cơ ngơi của gia đình Mỹ Lệ còn có sân vườn, khu giải trí, góc làm việc riêng dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngoài ban công, nữ ca sĩ trồng nhiều loại cây khác nhau để tạo nên không gian mát mẻ, thư thái.

Trong khu vườn rộng hàng nghìn m2, Mỹ Lệ còn trồng nhiều giống cây quý hiếm, ngoại nhập như mận Ấn Độ, ổi Thái Lan, nho thân gỗ, cherry, quýt Mỹ... Để biến nơi đây thành một nông trang thu nhỏ, nữ ca sĩ đã dày công sưu tập những giống cây độc lạ từ khắp nơi. Cô cũng thuê người làm vườn hỗ trợ việc chăm sóc nông trại hàng ngày.

Ngoài ra, Mỹ Lệ còn có một nông trại ở Long An. Tại đây, cô nuôi bò, gà, vịt và một số loại chim cảnh. Dù là người nổi tiếng, lại giàu có nhưng nữ ca sĩ bày tỏ cô thích cuộc sống giản dị, không xô bồ, được làm các công việc thường nhật như một người nông dân thực thụ.

Tổ ấm của nữ ca sĩ

Không chỉ vậy, vợ chồng Mỹ Lệ còn là chủ nhân của một biệt thự rộng cả nghìn m2 tại thành phố Frankfurt, Đức. Cơ ngơi này rộng khoảng 1400 m2, nằm trên một quả đồi, có vườn cây được trồng sẵn nhiều hoa trái.

Được biết, Mỹ Lệ và ông xã đã mua ngôi nhà ở Frankfurt vào 10 năm trước. Đây là nơi gia đình nữ ca sĩ quây quần, sum họp khi vợ chồng cô sang Đức. Dù không thường xuyên sinh sống nhưng Mỹ Lệ vẫn thuê người chăm sóc cây cối, hoa cỏ, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây.